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İşsizlik maaşına 323 TL zam! İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

Asgari ücret zammının ardından işsizlik maaşı da zamlandı! Zammın ardından işsizlik maaşı alacaklar rakamı merak etmeye başladı. Yeni yıla girilmesiyle birlikte zamlı işsizlik maaşları hesaplara yatacak. İşsizlik maaşı, İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından veriliyor. İşten keyfi ayrılma durumlarında ödeme yapılmazken, işten çıkarılan ve prim ödemeleri düzgün olan herkese bu imkan sağlanıyor. Haklı fesih hallerinde de işsizlik maaşı alınabilir. Sizler için zamlı işsizlik maaşı ve işsizlik maaşı alma şartlarını derledik. İşte bu ay hesaplara yatacak işsizlik maaşları...

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Giriş Tarihi: 03.01.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 16:46
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İşsizlik maaşına 323 TL zam! İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik maaşı, yüz binlerce kişiye ödeniyor. İşsizlik maaşı her yıl asgari ücret zammına göre artıyor. Geride bıraktığımız yıl işsizlik maaşı en düşük 1015 TL, en yüksek ise 2031 TL'ydi. İşsizlik maaşı, asgari ücrete gelen zam oranınca arttı. 2020 asgari ücret zammı yüzde 15,03 olarak belirlendi. İşsizlik maaşı alanlar yeni ücret listesini merak ederken, işsizlik maaşı almak isteyenler şartları araştırıyor. İşsizlik maaşı, işten kendi isteği dışında ayrılanlara verilirken, haklı fesih durumunda da ödeniyor. Başvurular İŞKUR'a yapılıyor. Birçok kişinin başvurusu olumlu olarak sonuçlandırılıyor. Peki, 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşte yeni işsizlik maaşları ve detaylar...

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İşsizlik maaşına 323 TL zam! İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bir işsize işsizlik parası olarak ödenebilecek en yüksek tutar brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. 2020 için işsizlik ödeneğinin üst sınırı 2.336 TL olacak.

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İşsizlik maaşına 323 TL zam! İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

Asgari ücret üzerinden çalışan bir kişiye ise 1.168 TL işsizlik parası verilecek. Ancak bu miktar mayısta işsiz kalanlar için geçerli.

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İşsizlik maaşına 323 TL zam! İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik maaşı miktarı için, sigortalı çalışanın son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınır. 4 aylık brüt kazanç üzerinden hesaplanan günlük ortalama kazancın %40'ı işsizlik ödeneği olarak hesaplanır. Kaç gün ödenek alınacaksa o kadar günle çarpıldıktan sonra aylık olarak işçinin hesabına yatırılır. Yani çalışan ortalama ücretinin %40'ı kadar işsizlik maaşı alabilir.

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İşsizlik maaşına 323 TL zam! İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik ödeneğinin limiti asgari ücret üzerinden belirlenmiştir. Bir kişinin alabileceği günlük işsizlik ödeneği en fazla günlük brüt asgari ücre tutarının %80'i kadar olabilir. Yüksek ücretli çalışanlar için günlük ortalama kazancın %40'ı, günlük asgari ücretin %80'ini aşıyorsa, kişinin alacağı günlük işsizlik ödeneği asgari ücretin %80'i kadar olacaktır. İşsizlik maaşından sadece damga vergisi kesintisi yapılır.