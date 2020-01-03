En ucuz hac fiyatı belli oldu! Hac kayıtları ne zaman başlıyor? İşte 2020 hac fiyatları ve başvuru tarihleri...
Hac kayıtları için geri sayım sürerken, hacı adaylarının araştırmaları sürüyor. Hacı adayları, 2020 yılı hac fiyatları ve başvuru tarihlerini yoğun şekilde araştırıyor. Hac fiyatlarına ilişkin beklenen açıklama Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin'den geldi. Şahin bu yıl hac fiyatlarının biraz daha yüksek olacağını söyledi. Şahin, "16 bin 300 ila 16 bin 500 bin Suudi Arabistan riyali bir maliyet olacağını düşünüyoruz" dedi. Peki, 2020 hac kayıtları ne zaman başlıyor? Hac fiyatları ne kadar olacak? İşte 2020 hac kayıtları ve fiyatları ile ilgili tüm bilgiler...
Giriş Tarihi: 03.01.2020 14:21Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 14:29