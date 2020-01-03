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En ucuz hac fiyatı belli oldu! Hac kayıtları ne zaman başlıyor? İşte 2020 hac fiyatları ve başvuru tarihleri...

Hac kayıtları için geri sayım sürerken, hacı adaylarının araştırmaları sürüyor. Hacı adayları, 2020 yılı hac fiyatları ve başvuru tarihlerini yoğun şekilde araştırıyor. Hac fiyatlarına ilişkin beklenen açıklama Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin'den geldi. Şahin bu yıl hac fiyatlarının biraz daha yüksek olacağını söyledi. Şahin, "16 bin 300 ila 16 bin 500 bin Suudi Arabistan riyali bir maliyet olacağını düşünüyoruz" dedi. Peki, 2020 hac kayıtları ne zaman başlıyor? Hac fiyatları ne kadar olacak? İşte 2020 hac kayıtları ve fiyatları ile ilgili tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 14:29
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En ucuz hac fiyatı belli oldu! Hac kayıtları ne zaman başlıyor? İşte 2020 hac fiyatları ve başvuru tarihleri...

Hac fiyatları, kayıtlar öncesi yoğun şekilde aranıyordu. Beklenen açıklama geldi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, geçen yıldan bu yıla artan maliyetler ve ek vergiler olduğunu söyledi. Şahin, "En ucuz hac ücretinin 16 bin 300 riyal olacağını düşünüyorum " dedi. Peki, 2020 hac kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 hac fiyatları ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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En ucuz hac fiyatı belli oldu! Hac kayıtları ne zaman başlıyor? İşte 2020 hac fiyatları ve başvuru tarihleri...

Diyaeddin Şahin, Türkiye'de yıllardan beri hacca gitmek için başvuran ve kurada isminin çıkmasını bekleyen yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi olduğunu ve bu rakamın 175 bine yakının bu sene hacca gitmek için başvuranlardan oluştuğunu belirtti.

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En ucuz hac fiyatı belli oldu! Hac kayıtları ne zaman başlıyor? İşte 2020 hac fiyatları ve başvuru tarihleri...

Bu sene hacı adaylarının sadece 83 bin 430 tanesinin hacca gidebileceğini ifade eden Şahin, bahsedilen 3 bin 430 kişilik ilave kontenjanın aslında Türkiye nüfusunun güncellenmesi ile alakalı olduğunu kaydetti.

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En ucuz hac fiyatı belli oldu! Hac kayıtları ne zaman başlıyor? İşte 2020 hac fiyatları ve başvuru tarihleri...

Şahin, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda alınan bir karara göre, İslam ülkelerine nüfusunun binde biri oranında kontenjan verildiğini aktararak, "Bizim nüfusumuz Birleşmiş Milletler kayıtlarında birkaç yıldır 80 milyon olarak gözüktüğü için, Suudi Arabistan oradaki kayıtları baz alarak kontenjan veriyordu. Nüfusumuz güncellendi. 83 milyon 430 bin şeklinde güncelleme olduğu için onun binde biri oranında bir kontenjanımız oldu. Yani, önümüzdeki yıllarda bu devam edecek. Nüfusumuzun artışına göre bu rakam artacak" diye konuştu.

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En ucuz hac fiyatı belli oldu! Hac kayıtları ne zaman başlıyor? İşte 2020 hac fiyatları ve başvuru tarihleri...

"SÜREKLİ ARTAN MALİYETLER VAR"
Umrenin serbest rekabet ortamında acentelerin veya Diyanet İşleri Başkanlığının kendi verecekleri hizmetlere, kullandıkları hava yolu şirketlerine, kullandıkları otele, sahada verdikleri hizmete göre tamamen serbest fiyatlandırmaya tabi olan bir organizasyon olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti: