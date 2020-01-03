2020 SGK prim ücretleri belli oldu! İşte SGK'ya ödenecek günlük doğum ve askerlik borçlanması ücretleri...

2020 yılının gelmesiyle birlikte doğum ve askerlik borçlanması ödemeleri de zamlandı. Geçtiğimiz yıl doğum ve askerlik borçlanması günlük olarak 27,80 TL'ydi .Asgari ücretin brütü 2 bin 558 TL, neti ise 2 bin 20 TL'ydi. Asgari ücrete yapılan 15,03 oranındaki zammın ardından maaşlar değişti, ödemeler de arttı. Asgari ücret zammından önce ödeme yapanlar binlerce TL kar ederek emekli olma fırsatı elde etti. Bu yıl yapılan zam sonrası brüt asgari ücret 2 bin 943 TL olurken, net asgari ücret 2 bin 324 TL oldu. Bu rakamlar ışığında günlük doğum borçlanması ödemesi de 4 TL arttı. Bu da ayda 120 TL civarında bir fark meydana getirdi. İşte SGK doğum ve askerlik borçlanması ücretleri...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 17:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





