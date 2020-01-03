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2020 SGK prim ücretleri belli oldu! İşte SGK'ya ödenecek günlük doğum ve askerlik borçlanması ücretleri...

2020 yılının gelmesiyle birlikte doğum ve askerlik borçlanması ödemeleri de zamlandı. Geçtiğimiz yıl doğum ve askerlik borçlanması günlük olarak 27,80 TL'ydi .Asgari ücretin brütü 2 bin 558 TL, neti ise 2 bin 20 TL'ydi. Asgari ücrete yapılan 15,03 oranındaki zammın ardından maaşlar değişti, ödemeler de arttı. Asgari ücret zammından önce ödeme yapanlar binlerce TL kar ederek emekli olma fırsatı elde etti. Bu yıl yapılan zam sonrası brüt asgari ücret 2 bin 943 TL olurken, net asgari ücret 2 bin 324 TL oldu. Bu rakamlar ışığında günlük doğum borçlanması ödemesi de 4 TL arttı. Bu da ayda 120 TL civarında bir fark meydana getirdi. İşte SGK doğum ve askerlik borçlanması ücretleri...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 17:33
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2020 SGK prim ücretleri belli oldu! İşte SGK'ya ödenecek günlük doğum ve askerlik borçlanması ücretleri...

Yeni yılda asgari ücrete yüzde 15,03 oranında zam geldi. Yapılan zammın ardından birçok ödeme de şekillendi. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve SGK prim ödemeleri yeni yılda zamlandı. SGK prim ödemesini 31 Aralık'a kadar yapanlar kar ederken, bu yıl ödeyecekler daha fazla ücret ödeyecek. Her yıl artan prim ücretleri geçtiğimiz yıl günlük 27,80 TL'ydi. Peki, 2020 SGK prim ücretleri ne kadar? Doğum ve askerlik borçlanması ne kadar oldu? İşte detaylar...

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2020 SGK prim ücretleri belli oldu! İşte SGK'ya ödenecek günlük doğum ve askerlik borçlanması ücretleri...

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIR?

Doğum borçlanması için ödenecek tutar, o yılki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Brüt asgari ücretin günlük tutarının %32'si 1 günlük doğum borçlanması tutarını verir. Bunun 7,5 katı ise günlük en yüksek borçlanma tutarıdır.

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2020 SGK prim ücretleri belli oldu! İşte SGK'ya ödenecek günlük doğum ve askerlik borçlanması ücretleri...

BORÇLANMA SÜRELERİ

Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla 3 defa olmak üzere 24'er aylık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir) borçlanabilir.

Sigortalı kadının doğumdan sonraki 8 haftalık, çoğul gebelik halinde ise 10 haftalık süreleri, doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam 24 aylık süre borçlanılabilir.

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2020 SGK prim ücretleri belli oldu! İşte SGK'ya ödenecek günlük doğum ve askerlik borçlanması ücretleri...

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler 2 yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır.

İlk doğumunu yaptıktan sonra 2 yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği 2 yıllık sürenin toplamı kadar geçen süre borçlanılabilir.

Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.

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2020 SGK prim ücretleri belli oldu! İşte SGK'ya ödenecek günlük doğum ve askerlik borçlanması ücretleri...

BORÇLANMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücretin artması ile SGK'ya yapılacak borçlanmalar için ödenmesi gereken rakam da artıyor. Yurtdışı, doğum, askerlik gibi borçlanmalara konu prime esas kazanç sınırı asgari ücrete endeksli olduğu için asgari ücret artınca borçlanma bedelleri de artıyor.