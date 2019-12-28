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İşsizlik maaşına 323 TL zam! İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik maaşı, işten kendi iradesi dışında ayrılan vatandaşlara ödeniyor. İşsizlik maaşı ile vatandaşlar, yeni bir iş bulana kadar rahat bir nefes alıyor. 2019 yılında işsizlik maaşı en düşük 1015 TL, en yüksek ise 2031 TL'ydi. İşten ayrılanlar, prim gün sayısı, prim ödeme tutarı gibi değerlendirmeler sonucu 1015 ile 2031 TL arasında maaşa alıyordu. Bu maaş asgari ücret zammı ile arttı. En düşük işsizlik maaşı 1177 TL, en yüksek ise 2354 TL oldu. 10 ay boyunca alınan işsizlik maaşı ile bir kişiye en az 11 bin 777 TL, en yüksek ise 23 bin 540 TL ödenecek. İşsizlik maaşı başvurusunda bulunacak olanlar için tüm detayları derledik. İşte A'dan Z'ye işsizlik maaşı ödeneği...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 11:09
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İşsizlik maaşına 323 TL zam! İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

Asgari ücret zam görüşmelerinin ardından işsizlik maaşı da belli oldu! Asgari ücret zam görüşmeleri sona erdi. Görüşmelerden yüzde 15,03 oranında zam kararı çıktı. Kararı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Yapılan artışla net asgari ücret 2 bin 324 TL 70 kuruş oldu. Brüt asgari ücret ise 2 bin 943 TL olarak duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından işsiz vatandaşlara 10 aya kadar ödenen işsizlik maaşı rakamları da netleşti. İşsizlik maaşı yüzde 15'lik zam sonrası 323 TL artarak 2 bin 354 TL oldu. En düşük işsizlik maaşı ise 1177 TL oldu. Peki işsizlik maaşı nasıl alınır? İşte detaylar...

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İşsizlik maaşına 323 TL zam! İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİYOR?

İşsizlik maaşı için son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak primin ödenmiş olması ile işten ayrıldıktan önceki 120 gün içinde primin ödenmiş olması isteniyor. Alınacak işsizlik maaşının süresini de ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI HABERİ VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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İşsizlik maaşına 323 TL zam! İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN KAÇ GÜN PRİM İSTENİYOR?

Son 3 yılda en az 600 gün prim istenirken, son 120 günde de aynı işyerinde hizmet akdinizin sürmesi şartı var.

İŞSİZLİK MAAŞI HABERİ VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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İşsizlik maaşına 323 TL zam! İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURMAK GEREKİYOR

Ancak burada çalışan için 30 günlük kritik bir süre var. İşten ayrıldıktan sonra en geç 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru şartı bulunuyor. Bu süreyi ne kadar geçirirseniz alacağınız para o kadar azalacak.

İŞSİZLİK MAAŞI HABERİ VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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İşsizlik maaşına 323 TL zam! İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

Örneğin; 1 çalışan son 3 yılda 900 gün prim biriktirmişse, ona 8 ay maaş verilecek. Eğer 30 gün yerine 60 gün sonra başvurursa maaşı 7 aya düşecek. Burada bazı mücbir sebepler (hastalık, yakının vefatı gibi) kurumca geçerli sayılıyor.