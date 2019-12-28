İşsizlik maaşına 323 TL zam! İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik maaşı, işten kendi iradesi dışında ayrılan vatandaşlara ödeniyor. İşsizlik maaşı ile vatandaşlar, yeni bir iş bulana kadar rahat bir nefes alıyor. 2019 yılında işsizlik maaşı en düşük 1015 TL, en yüksek ise 2031 TL'ydi. İşten ayrılanlar, prim gün sayısı, prim ödeme tutarı gibi değerlendirmeler sonucu 1015 ile 2031 TL arasında maaşa alıyordu. Bu maaş asgari ücret zammı ile arttı. En düşük işsizlik maaşı 1177 TL, en yüksek ise 2354 TL oldu. 10 ay boyunca alınan işsizlik maaşı ile bir kişiye en az 11 bin 777 TL, en yüksek ise 23 bin 540 TL ödenecek. İşsizlik maaşı başvurusunda bulunacak olanlar için tüm detayları derledik. İşte A'dan Z'ye işsizlik maaşı ödeneği...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 11:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





