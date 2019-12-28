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Memur ve memur emeklisi maaş zammı için geri sayım! Zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Memurlar ve memur emeklileri 2020'de alacakları maaşa ek olarak yapılacak zam için enflasyon verilerinin açıklanmasını bekliyor. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 5.01 oranında artırıldı. Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ise yüzde 6.02 oranında zam yapıldı. Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon tahmini olarak yüzde 12 öngörüldü. Asgari ücrete bu doğrultuda yüzde 15,03 zam yapıldı. Peki, zamlı memur maaşları ne kadar olacak? Memur emekli maaşı ne kadar zamlanacak? Hangi memur emeklisi ne kadar maaş alacak? İşte 2020 memur ve emekli maaşları...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 10:12
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Memur ve memur emeklisi maaş zammı için geri sayım! Zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Asgari ücrete yüzde 15,03 oranında zam yapıldı. 26 Aralık günü toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu beklenen enflasyon oranının 3 puan üzerinde artış gerçekleştirerek net asgari ücreti 2 bin 324 TL yaptı. Asgari ücretin brütü ise 2 bin 943 TL oldu.Bu zammın ardından gözler memur ve memur emeklisi maaşına yapılacak zamma çevrildi. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 5.01 oranında artırıldı. Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ise yüzde 6.02 oranında zam yapıldı. Maaşlara enflasyon farkı da eklenecek. Bu nedenle açıklanacak enflasyon verileri milyonlarca kişi tarafından bekleniyor. Ancak Merkez Bankası ve YEP enflasyonun yüzde 12 seviyesinde olmasını öngörüyor. Peki, zamlı memur maaşları ne kadar olacak? Memur emekli maaşı ne kadar zamlanacak? Hangi memur emeklisi ne kadar maaş alacak? İşte 2020 memur ve emekli maaşları...

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Memur ve memur emeklisi maaş zammı için geri sayım! Zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 12

Merkez Bankası yaptığı enflasyon tahmininde yüzde 12'yi öndördü. Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde de yüzde 12'lik beklenti kamuoyuna sunuldu. Asgari ücret zammı da bu beklenti ışığında yüzde 15 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, enflasyonun yüzde 11'le seneyi kapatacağını öngördüğünü söyledi. Albayrak, 2020'de enflasyon hedefini yüzde 8,5'in altı olarak ifade etti.

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Memur ve memur emeklisi maaş zammı için geri sayım! Zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

2020 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

YEP'teki yüzde 12'lik enflasyon tahmini tutarsa, en düşük memur maaşı ocak ayında 3 bin 158 liradan 3 bin 338 liraya yükselecek. Buna göre memurların alacağı maaşlar şöyle olacak:

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Memur ve memur emeklisi maaş zammı için geri sayım! Zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
(Hesaplamalar bekar ve çocuksuz üzerinden yapılmıştır)
Araştırma görevlisi (8/1) 2019: 5461 TL 2020: 5771 TL
Araştırmacı (9/1) 3652 TL 3860 TL
Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1) 5691TL 6015 TL
Avukat (9/1) 4952 5234
Başasistan (Sağlık hiz. 5/1) 6468 TL 6837 TL
Başkomiser (8/1) 5468 TL 5780 TL
Başmüfettiş (1/1) 8320 TL 8794 TL
Bekçi (Lisans 9/1) 4180 TL 4418 TL
İlçe belediye başkan yardımcısı 5765 TL 6094 TL
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Memur ve memur emeklisi maaş zammı için geri sayım! Zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?
Daire başkanı (1/1) 8660 TL 9154 TL
Diş tabibi (8/1) 5315 TL 5618 TL
Doçent (1/1) 7260 7674
Doktor öğretim üyesi (5/1) 6250 6606
Ebe (9/1) 4037 4267
Hademe (15/1) 3158 3338
Hakim (7/1) 8775 9275
Hakim adayı (9/1) 5527 5842