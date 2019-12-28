Memur ve memur emeklisi maaş zammı için geri sayım! Zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Memurlar ve memur emeklileri 2020'de alacakları maaşa ek olarak yapılacak zam için enflasyon verilerinin açıklanmasını bekliyor. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 5.01 oranında artırıldı. Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ise yüzde 6.02 oranında zam yapıldı. Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon tahmini olarak yüzde 12 öngörüldü. Asgari ücrete bu doğrultuda yüzde 15,03 zam yapıldı. Peki, zamlı memur maaşları ne kadar olacak? Memur emekli maaşı ne kadar zamlanacak? Hangi memur emeklisi ne kadar maaş alacak? İşte 2020 memur ve emekli maaşları...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 10:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





