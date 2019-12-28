İşte 2020 trafik cezaları listesi! Emniyet kemeri takmama, direksiyonda telefonla oynama, çakar takma cezaları ne kadar?

ÇAKAR LAMBA CEZASI ARTTIRILDI

Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullanan kişilere bin 228 lira ceza kesilecek. Ayrıca, üzerinde "çakar" bulunan başkasına ait bir aracı kullanan kişinin tespiti halinde ise sürücü ve araç sahibine aynı miktar ceza ayrı ayrı uygulanacak. Böylece sürücü ve araç sahibi toplam 2 bin 456 lira ödemek zorunda kalacak.

Araç tescil belgesini araçta bulundurmayanlar ile tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara 112 lira para cezası kesilecek.