28 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

İşte 2020 trafik cezaları listesi! Emniyet kemeri takmama, direksiyonda telefonla oynama, çakar takma cezaları ne kadar?

2020 trafik cezaları belli oldu! Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 22,58 zamlı uygulanacak. Resmi Gazete'de 23 Aralık'ta yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 22,58 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı. İşte 2020 trafik cezaları...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 11:22
  • 1
  • 19
İşte 2020 trafik cezaları listesi! Emniyet kemeri takmama, direksiyonda telefonla oynama, çakar takma cezaları ne kadar?

2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak kesinleşti. Belli olan oranın ardından trafik cezaları da netleşti. 2020 yılında trafik cezalarında 22,58 oranında artış olacak. Trafiği tehlikeye sokan ve trafikte çıkar sağlayan araçlara fırsat verilmeyecek. Sizler için 2020 yılı trafik cezalarını hesapladık. İşte 2020 yılı trafik cezaları listesi...

  • 2
  • 19
İşte 2020 trafik cezaları listesi! Emniyet kemeri takmama, direksiyonda telefonla oynama, çakar takma cezaları ne kadar?

2020'DE EN DÜŞÜK TRAFİK CEZASI 104 TL

Resmi Gazete'de 23 Aralık'ta yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 22,58 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak en düşük trafik cezası 104 TL oldu. Sınır üstünde yolcu taşıyana 104 TL ceza kesilecek.

  • 3
  • 19
İşte 2020 trafik cezaları listesi! Emniyet kemeri takmama, direksiyonda telefonla oynama, çakar takma cezaları ne kadar?

EN YÜKSEK CEZA 32 BİN 719 LİRA

En yüksek ceza ise 32 bin 719 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlar için uygulanacak.

  • 4
  • 19
İşte 2020 trafik cezaları listesi! Emniyet kemeri takmama, direksiyonda telefonla oynama, çakar takma cezaları ne kadar?

ÇAKAR LAMBA CEZASI ARTTIRILDI

Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullanan kişilere bin 228 lira ceza kesilecek. Ayrıca, üzerinde "çakar" bulunan başkasına ait bir aracı kullanan kişinin tespiti halinde ise sürücü ve araç sahibine aynı miktar ceza ayrı ayrı uygulanacak. Böylece sürücü ve araç sahibi toplam 2 bin 456 lira ödemek zorunda kalacak.
Araç tescil belgesini araçta bulundurmayanlar ile tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara 112 lira para cezası kesilecek.

  • 5
  • 19
İşte 2020 trafik cezaları listesi! Emniyet kemeri takmama, direksiyonda telefonla oynama, çakar takma cezaları ne kadar?

EMNİYET KEMERİ TAKMAYANA AF YOK

Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan çöp atanlar ve araçlarda yüksek seste müzik açanlar, 132 lirayla cezalandırılacak.