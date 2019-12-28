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İşte 2020 trafik cezaları listesi! Emniyet kemeri takmama, direksiyonda telefonla oynama, çakar takma cezaları ne kadar?
2020 trafik cezaları belli oldu! Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 22,58 zamlı uygulanacak. Resmi Gazete'de 23 Aralık'ta yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 22,58 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı. İşte 2020 trafik cezaları...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 11:22
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