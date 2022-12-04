04 Aralık 2022, Pazar
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Borsa, altın ve dövizin seyri ne olur? İslam Memiş'ten flaş altın tahmini! Rakam ve tarih verdi
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı. Yılın son ayında piyasanın beklentileri neler? Altının seyri ne olur? Gram altın kaç TL oldu? Yatırımcı ne yapmalı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.