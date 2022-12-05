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Haberler Galeri ASGARİ ÜCRETTE İlk Toplantı Ne Zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi gün toplanacak? İşte Asgari Ücret toplantı takvimi

ASGARİ ÜCRETTE İlk Toplantı Ne Zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi gün toplanacak? İşte Asgari Ücret toplantı takvimi

2023'e sayılı günler kala tüm Türkiye'nin gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihlerinde. Toplam 3 kere gerçekleşecek olan toplantının ardından 2023 asgari ücreti belli olacak. Peki Asgari ücrette ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi gün toplanacak? İşte Asgari Ücret toplantı takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 13:33
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ASGARİ ÜCRETTE İlk Toplantı Ne Zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi gün toplanacak? İşte Asgari Ücret toplantı takvimi

Asgari ücrette ilk toplantı ne zaman sorusunun cevabı milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Aralık ayının gelmesiyle birlikte gündemdeki yerini alan asgari ücrette gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde olacak. Peki Asgari ücrette ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi gün toplanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ASGARİ ÜCRETTE İlk Toplantı Ne Zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi gün toplanacak? İşte Asgari Ücret toplantı takvimi

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri şu şekilde:

İlk toplantı: 7 Aralık

İkinci toplantı: 14 Aralık

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ASGARİ ÜCRETTE İlk Toplantı Ne Zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi gün toplanacak? İşte Asgari Ücret toplantı takvimi

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 Aralık itibarıyla toplanacak. Gerçekleşecek olan 3 toplantının ardından asgari ücret zammı belli olacak.

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ASGARİ ÜCRETTE İlk Toplantı Ne Zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi gün toplanacak? İşte Asgari Ücret toplantı takvimi

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı.

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ASGARİ ÜCRETTE İlk Toplantı Ne Zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi gün toplanacak? İşte Asgari Ücret toplantı takvimi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek.