05 Aralık 2022, Pazartesi
ASGARİ ÜCRETTE İlk Toplantı Ne Zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi gün toplanacak? İşte Asgari Ücret toplantı takvimi
2023'e sayılı günler kala tüm Türkiye'nin gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihlerinde. Toplam 3 kere gerçekleşecek olan toplantının ardından 2023 asgari ücreti belli olacak. Peki Asgari ücrette ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi gün toplanacak? İşte Asgari Ücret toplantı takvimi...
Giriş Tarihi: 05.12.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 13:33
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