ASGARİ ÜCRETTE İlk Toplantı Ne Zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi gün toplanacak? İşte Asgari Ücret toplantı takvimi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek.