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Haberler Galeri FED ARALIK AYI FAİZ KARARI! 2022 FED faiz kararı ne olur, toplantı tarihi ne zaman?

FED ARALIK AYI FAİZ KARARI! 2022 FED faiz kararı ne olur, toplantı tarihi ne zaman?

2022 FED toplantı tarihi arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Binlerce yatırımcının yakın takibinde olan FED kararları, altın ve dolar yatırımlarını etkileyebiliyor. TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından gözler Aralık ayına çevrildi. Peki,Fed Aralık ayı toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı ne olur? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 05.12.2022 17:42 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 17:46
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FED ARALIK AYI FAİZ KARARI! 2022 FED faiz kararı ne olur, toplantı tarihi ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yıl sonu faiz kararı arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor. Küresel piyasaların beklediği 2022 yılının son faiz toplantısı öncesinde, dolar, altın ve kripto para fiyatlanmaları gündeme geliyor. İşte, FED Aralık ayı faiz kararı hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FED ARALIK AYI FAİZ KARARI! 2022 FED faiz kararı ne olur, toplantı tarihi ne zaman?

FED FAİZ KARARI HANGİ TARİHTE?

FED'in sitesinde yer alan toplantı takvimine göre, Aralık ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.

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FED ARALIK AYI FAİZ KARARI! 2022 FED faiz kararı ne olur, toplantı tarihi ne zaman?


FED faiz kararı yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. 14 Aralık akşamı saat 21.30'da ise FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini belirtecek.

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FED ARALIK AYI FAİZ KARARI! 2022 FED faiz kararı ne olur, toplantı tarihi ne zaman?

POWELL'DAN FAİZ AÇIKLAMASI

Faiz artırım hızını ise yavaşlatabileceklerini belirten Powell, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir." diye konuştu.

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FED ARALIK AYI FAİZ KARARI! 2022 FED faiz kararı ne olur, toplantı tarihi ne zaman?

Powell, "Enflasyonu kontrol edebilmek için faizi daha ne kadar artırmamız gerekeceği ve para politikasını ne kadar süre kısıtlayıcı şekilde tutacağımız, faiz artırım konusundaki yavaşlamaya ilişkin zamanlamadan çok daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.