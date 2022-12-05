FED ARALIK AYI FAİZ KARARI! 2022 FED faiz kararı ne olur, toplantı tarihi ne zaman?

Powell, "Enflasyonu kontrol edebilmek için faizi daha ne kadar artırmamız gerekeceği ve para politikasını ne kadar süre kısıtlayıcı şekilde tutacağımız, faiz artırım konusundaki yavaşlamaya ilişkin zamanlamadan çok daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.