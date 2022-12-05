05 Aralık 2022, Pazartesi
FED ARALIK AYI FAİZ KARARI! 2022 FED faiz kararı ne olur, toplantı tarihi ne zaman?
2022 FED toplantı tarihi arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Binlerce yatırımcının yakın takibinde olan FED kararları, altın ve dolar yatırımlarını etkileyebiliyor. TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından gözler Aralık ayına çevrildi. Peki,Fed Aralık ayı toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı ne olur? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 05.12.2022 17:42 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 17:46
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