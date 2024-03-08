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Haberler Galeri İŞKUR 2.670 kişilik alım için kolları sıvadı! Lise mezunu adayları boş kadrolar için topluyor! İşte başvuru şartları…

İŞKUR 2.670 kişilik alım için kolları sıvadı! Lise mezunu adayları boş kadrolar için topluyor! İşte başvuru şartları…

Silahlı ve silahsız olmak üzere toplamda 2.670 güvenlik görevlisi alımı için İŞKUR üzerinden başvurular başladı! Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirme yapılacak. Bazı kurumlar ise bazı kadrolara ön eleme için KPSS puan şartına başvurabilir. İşte İŞKUR güvenlik alım ilanları…

Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 11:08
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İŞKUR 2.670 kişilik alım için kolları sıvadı! Lise mezunu adayları boş kadrolar için topluyor! İşte başvuru şartları…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden silahlı ve silahsız olmak üzere toplamda 2.670 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları paylaşan kurumlar Türkiye'nin farklı illerinde görevlendirme yapacak. En az lise mezunu adayların başvuruda bulunacağı ilan kapsamında KPSS puan şartı aranmıyor. Lakin bazı kurumlar bazı kadrolar için ön eleme için KPSS puan şartına başvurabiliyor. İşte alım yapacak kurumlar ve ilana ilişkin ayrıntılar….

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İŞKUR 2.670 kişilik alım için kolları sıvadı! Lise mezunu adayları boş kadrolar için topluyor! İşte başvuru şartları…

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu üzerinden Güvenlik Görevlisi alımı başvurusunda bulunabilmek için öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan arama bölümüne hangi kadro için iş arıyorsanız yazın ve arama butonuna tıklayın.

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İŞKUR 2.670 kişilik alım için kolları sıvadı! Lise mezunu adayları boş kadrolar için topluyor! İşte başvuru şartları…

Kurumlarca paylaşılan ilanlar listelenecektir. Akabinde ilana giriş yapın e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru adımını tamamlayın.

BAŞVURU EKRANI

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İŞKUR 2.670 kişilik alım için kolları sıvadı! Lise mezunu adayları boş kadrolar için topluyor! İşte başvuru şartları…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR Güvenlik Görevlisi genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği gibidir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

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İŞKUR 2.670 kişilik alım için kolları sıvadı! Lise mezunu adayları boş kadrolar için topluyor! İşte başvuru şartları…

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,