03 Nisan 2025, Perşembe
İşçiye mobbing kalkanı! Genelge yürürlükte! Neler mobbing sayılır, nasıl ispat edilir?
İş hayatındaki en büyük sorunlardan biri de mobbing olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan yeni genelge ile çalışma hayatındaki psikolojik taciz konusunda yasal önlemler alınacak. Yeni genelge ile çalışanlar korunacak. Peki neler mobbing olarak sayılıyor? Mobbing nasıl ispat edilir? Emsal yargı kararları ne? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 09:11