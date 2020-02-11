İşçilere tazminat müjdesi! Şartları değişen işçi tazminat alır... Kıdem tazminatı şartları neler?

İşçinin işverene karşı en büyük gücü kıdem tazminatı olarak biliniyor. Kıdem tazminatı, işçinin işten kendi rızası dışında ayrılması durumunda ödeniyor. Ayrıca işçi mobbinge uğrar ve bunu ispat ederse de hakkını alabiliyor. Haklı fesih halleri işçinin kıdem tazminatını alabileceği anlamına geliyor. İş mahkemeleri patron ve işçi arsındaki anlaşmazlıkları karara bağlarken, sonuçlar büyük oranda işçinin lehine oluyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeniasır Gazetesi'nde kıdem tazminatı ile ilgili çok önemli detayları yazdı. Erdem, işyerinde şartları değişen işçinin tazminat alabileceğini söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 16:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





