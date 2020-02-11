11 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

İşçilere tazminat müjdesi! Şartları değişen işçi tazminat alır... Kıdem tazminatı şartları neler?

İşçinin işverene karşı en büyük gücü kıdem tazminatı olarak biliniyor. Kıdem tazminatı, işçinin işten kendi rızası dışında ayrılması durumunda ödeniyor. Ayrıca işçi mobbinge uğrar ve bunu ispat ederse de hakkını alabiliyor. Haklı fesih halleri işçinin kıdem tazminatını alabileceği anlamına geliyor. İş mahkemeleri patron ve işçi arsındaki anlaşmazlıkları karara bağlarken, sonuçlar büyük oranda işçinin lehine oluyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeniasır Gazetesi'nde kıdem tazminatı ile ilgili çok önemli detayları yazdı. Erdem, işyerinde şartları değişen işçinin tazminat alabileceğini söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 15:21 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 16:16
  • 1
  • 22
İşçilere tazminat müjdesi! Şartları değişen işçi tazminat alır... Kıdem tazminatı şartları neler?

Kıdem tazminatı işçinin işten çıkarılması sonrası yeni bir iş bulana kadar maddi güvencesi olarak tanımlanabilir. İşçiyi, rızası dışında işten çıkaran işveren çalıştığı her yıla karşılık bir brüt maaş ödemek zorunda. İşveren ile işçi arasında kıdem tazminatı konusu büyük sorun oluşturuyor. İşçi parasını almak isterken, işveren bazı gerekçeleri öne sürerek ücret ödemeye yanaşmıyor. İşçiler haklı fesih hallerinde de parasını alabilir. Parasını alamayan işçi, İş Mahkemesi yardımı ile ücretini tahsil edebilir. Yeniasır'daki köşesinde soruları yanıtlayan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, şartları değişen işçinin parasını alabileceğini söyledi. İşte kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

  • 2
  • 22
İşçilere tazminat müjdesi! Şartları değişen işçi tazminat alır... Kıdem tazminatı şartları neler?

SORU: Büyük bir firmada çalışıyorum. Çalıştığım işyerinde 5 yıldır yaptığım işi değiştirmek istiyorlar. Dolayısıyla daha zor şartlar ortaya çıkacak. Bunu reddetme hakkım var mı?

  • 3
  • 22
İşçilere tazminat müjdesi! Şartları değişen işçi tazminat alır... Kıdem tazminatı şartları neler?

FARUK ERDEM'İN YANITI

İşçilerin çalışma şartlarıyla ilgili değişikliklerde usuller yasalarımızda belirlenmiş durumda. İşveren çalışma şartlarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. İşyeri uygulamaları ile oluşan iş şartı, işverence işçi aleyhine değiştirilemez.

  • 4
  • 22
İşçilere tazminat müjdesi! Şartları değişen işçi tazminat alır... Kıdem tazminatı şartları neler?

İş Kanunun 22. Maddesi uyarınca, yazılı şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.

  • 5
  • 22
İşçilere tazminat müjdesi! Şartları değişen işçi tazminat alır... Kıdem tazminatı şartları neler?

İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.