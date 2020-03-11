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PTT'den emeklilere müjde! PTT emekli promosyonu ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon ücreti ne kadar?

PTT emekli promosyonu ne zaman verilecek? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar ve PTT arasında yapılan ödeme protokolleri çerçevesinde emekli maaşları ödeniyor. Emekli maaşını PTT'den alanlar ya da alacak olanlar promosyon ücretlerini araştırıyor. Peki, PTT emekli promosyonu ne zaman verilecek? 2020 PTT emekli promosyon ücreti ne kadar? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 11.03.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 17:40
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PTT'den emeklilere müjde! PTT emekli promosyonu ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon ücreti ne kadar?

PTT emekli promosyon ücretleri ne kadar? PTT promosyonu ne zaman verilecek? Mart itibarıyla başlayan promosyon ödemeleri ile ilgili emeklilerin araştırmaları sürüyor. Maaşını PTT'den almak isteyen emekliler, PTT'nin vereceği promosyon ücretini araştırıyor. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği PTT promosyonu ile ilgili son gelişmeleri sayfamızda derledik. Peki, PTT emekli promosyonu ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

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PTT'den emeklilere müjde! PTT emekli promosyonu ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon ücreti ne kadar?

PTT EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

3 yıl maaşını PTT'den alma taahhüdü veren emeklilere PTT tarafından 450 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

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PTT'den emeklilere müjde! PTT emekli promosyonu ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon ücreti ne kadar?

PTT EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

Promosyon ödemeleri 1 Mart itibarıyla başladı. PTT promosyon ödemeleri ise emeklilerin maaşlarını PTT'den alma tahhüdünü vermeleri halinde yapılacak.

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PTT'den emeklilere müjde! PTT emekli promosyonu ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon ücreti ne kadar?

PTT emekli promosyonunun ödenme şekli T.C kimlik numaralarına göre gerçekleştiriliyor. Kimlik numaralarının son hanesindeki rakama göre promosyon ödemesinin yapılacağı aylar belirleniyor.

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PTT'den emeklilere müjde! PTT emekli promosyonu ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon ücreti ne kadar?

PTT EMEKLİLERE PROMOSYON ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'den maaş alan emekliler için promosyon koşulları: