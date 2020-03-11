PTT'den emeklilere müjde! PTT emekli promosyonu ne zaman verilecek? 2020 PTT promosyon ücreti ne kadar?

PTT emekli promosyonu ne zaman verilecek? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar ve PTT arasında yapılan ödeme protokolleri çerçevesinde emekli maaşları ödeniyor. Emekli maaşını PTT'den alanlar ya da alacak olanlar promosyon ücretlerini araştırıyor. Peki, PTT emekli promosyonu ne zaman verilecek? 2020 PTT emekli promosyon ücreti ne kadar? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 11.03.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 17:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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