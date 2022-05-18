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Haberler Galeri Temmuz zammı yüzleri güldürecek! Tek tek hesaplandı: 2022 memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Temmuz zammı yüzleri güldürecek! Tek tek hesaplandı: 2022 memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur maaşının yanı sıra 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı gibi birçok ödemelerde artacak. Temmuz zammı için geri sayım başlarken, Merkez Bankası anketine göre; 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 38'i aşması bekleniyor. Temmuz'da aylıkların ne kadar olacağı merakla beklenirken, son verilere göre aylıklar tek tek hesaplandı. Peki, 2022 memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 11:48
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Temmuz zammı yüzleri güldürecek! Tek tek hesaplandı: 2022 memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Temmuz zammı ne kadar olacak? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 2022 Temmuz zammında geri sayım başladı. Son iki verinin ardından kesin oran belirlenecek. Son verilere göre maaşların ne kadar olacağı belirginleşmeye başladı. Emekli ve memur maaşı ile birlikte birçok kalemde yeni maaşların ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 022 memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuz zammı yüzleri güldürecek! Tek tek hesaplandı: 2022 memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

TEMMUZ ZAM AYI OLACAK

Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artış; yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.

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Temmuz zammı yüzleri güldürecek! Tek tek hesaplandı: 2022 memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 31.21 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 38.52 olacak, memurların Temmuz zammı yüzde 38.02'ye ulaşacak.

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Temmuz zammı yüzleri güldürecek! Tek tek hesaplandı: 2022 memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Takvim'de yer alan habere göre, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 873 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 63 liraya ulaşacak.

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Temmuz zammı yüzleri güldürecek! Tek tek hesaplandı: 2022 memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 920 liraya çıkacak.