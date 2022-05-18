Temmuz zammı yüzleri güldürecek! Tek tek hesaplandı: 2022 memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Temmuz zammı ne kadar olacak? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 2022 Temmuz zammında geri sayım başladı. Son iki verinin ardından kesin oran belirlenecek. Son verilere göre maaşların ne kadar olacağı belirginleşmeye başladı. Emekli ve memur maaşı ile birlikte birçok kalemde yeni maaşların ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 022 memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları...