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Temmuz zammı yüzleri güldürecek! Tek tek hesaplandı: 2022 memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Emekli ve memur maaşının yanı sıra 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı gibi birçok ödemelerde artacak. Temmuz zammı için geri sayım başlarken, Merkez Bankası anketine göre; 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 38'i aşması bekleniyor. Temmuz'da aylıkların ne kadar olacağı merakla beklenirken, son verilere göre aylıklar tek tek hesaplandı. Peki, 2022 memur, emekli, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...