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SGK'ya başvuran erken emekli oluyor! Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Özel ya da kamu fark etmeksizin her yıl 3 ay kazanılıyor! İşte o meslekler...

Yasalarımızda bulunan bazı maddeler gereğince erken emeklilik imkanı tanıyan meslekler bulunuyor. Özel ya da kamu farketmeksizin belirlenen 45 meslek arasında yer alanlarda çalışanlar erken emekli olabiliyor. SGK'ya başvurarak yıpranma payı ile erken emekli olabilirsiniz. Hal böyle olunca erken emeklilik sağlayan meslekler araştırılmaya başlandı. Peki, hangi meslekler erken emekli ediyor? İşte erken emeklilik fırsatı sağlayan meslekler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2022 19:24 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 19:24
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SGK’ya başvuran erken emekli oluyor! Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Özel ya da kamu fark etmeksizin her yıl 3 ay kazanılıyor! İşte o meslekler...

Ülkemizde bazı mesleklerin erken emeklilik imkanı bulunuyor. Vatandaşlar erken emeklilik imkanı sağlayan meslekler hakkında araştırmalarını sürüdürüyor. Yıpranma' dediğimiz, kanunun ise Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor. SGK üzerinden başvurularını tamamlayanlar için süreç başlıyor. Gerekli şartların sağlanması sonrasında erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Peki, hangi meslek kollarına erken emeklilik var?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK’ya başvuran erken emekli oluyor! Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Özel ya da kamu fark etmeksizin her yıl 3 ay kazanılıyor! İşte o meslekler...

SÜRELER FARKLI

Bu sistem genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama. 45 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken, kamu kurumları da bulunuyor. Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.

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SGK’ya başvuran erken emekli oluyor! Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Özel ya da kamu fark etmeksizin her yıl 3 ay kazanılıyor! İşte o meslekler...

SINIRI DA VAR

Yıpranma hesabında her meslek için belirlenen süre sınırları da bulunuyor. Bu süre 5 yılı geçemiyor. Yani ne kadar çalışırsanız çalışın, alabileceğiniz ek süre 5 yıldan fazla olamıyor. Bir istisna bulunuyor. O da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor.

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SGK’ya başvuran erken emekli oluyor! Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Özel ya da kamu fark etmeksizin her yıl 3 ay kazanılıyor! İşte o meslekler...

Yaş indiriminden yararlanmak için yeraltındaki işlerde çalışanların bin 800, diğer sigortalıların ise 3 bin 600 gün FHSZ kapsamında çalışmış olmaları gerekiyor. FHSZ kapsamındaki bir sektörde çalışmış olmak yetmiyor. Belirtilen işi yapmak gerekiyor. Yani çimento fabrikasında yönetici sekreteri olarak çalışan birisi yıpranmadan yararlanamıyor. Ya da gazetedeki muhasebe elemanı yıpranma alamıyor.

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SGK’ya başvuran erken emekli oluyor! Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Özel ya da kamu fark etmeksizin her yıl 3 ay kazanılıyor! İşte o meslekler...

SAĞLIKÇIYA 5 YIL

Erken emeklilik imkanı verilen meslek grupları arasına son katılanlardan biri sağlıkçılar. Sağlık çalışanlarına tanınan yıpranma hakkı, 3 Ağustos 2018 tarihindeki çalışmalara uygulanıyor.

Çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave ediliyor. Sağlık çalışanları yıpranma hakkından 5 yıla kadar yararlanabiliyor. 5 yıl yıpranma hakkı elde edilen sağlık çalışanı 2.5 yıl erken emekli olabiliyor.