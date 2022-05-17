HaberlerGaleriSGK'ya başvuran erken emekli oluyor! Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Özel ya da kamu fark etmeksizin her yıl 3 ay kazanılıyor! İşte o meslekler...
SGK'ya başvuran erken emekli oluyor! Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Özel ya da kamu fark etmeksizin her yıl 3 ay kazanılıyor! İşte o meslekler...
Yasalarımızda bulunan bazı maddeler gereğince erken emeklilik imkanı tanıyan meslekler bulunuyor. Özel ya da kamu farketmeksizin belirlenen 45 meslek arasında yer alanlarda çalışanlar erken emekli olabiliyor. SGK'ya başvurarak yıpranma payı ile erken emekli olabilirsiniz. Hal böyle olunca erken emeklilik sağlayan meslekler araştırılmaya başlandı. Peki, hangi meslekler erken emekli ediyor? İşte erken emeklilik fırsatı sağlayan meslekler...