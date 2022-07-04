Şanlıurfa’da bir başarı öyküsü! Devlet teşvikiyle kendi işini kurdu: 2 yılda üretimi 10 katına çıkardı

"DAHA ÖNCE BAŞKALARININ İŞİNİ YAPIYORDUM"

Şen, "Devletin böyle bir teşviki olduğunu duydum ve ben de başvuruda bulundum. Başvurum kabul edildi ve kısa sürede inşaat çalışmasına başladık. Bir yıl içerisinde çiftliğimizin inşaatını bitirdik ve hayvanlarımızı alarak işe başladım. Daha önce kendi ahırımız olmadığı için başkalarının işini yapıyorduk, işte şimdi devlet teşviki sayesinde kendi ahırımda kendi hayvanımı besliyorum" dedi.