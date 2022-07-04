Kıdem tazminatı genelgesi yayınlandı mı? Temmuz 2022 2. dönem kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanır, ne kadar olacak?

Kıdem tazminatı tavanı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kıdem tazminatı tavanına ilişkin genelgeni ne zaman yayınlanacağı konusunda araştırmalar sürüyor. 1 Temmuz - 31 Aralık 2022 döneminde geçerli olmak üzere kıdem tazminatı ücreti tavanının ne kadar olacağı konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, kıdem tazminatı genelgesi yayınlandı mı? Temmuz 2022 2. dönem kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanır, ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.07.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 13:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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