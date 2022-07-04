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Haberler Galeri Kıdem tazminatı genelgesi yayınlandı mı? Temmuz 2022 2. dönem kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanır, ne kadar olacak?

Kıdem tazminatı genelgesi yayınlandı mı? Temmuz 2022 2. dönem kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanır, ne kadar olacak?

Kıdem tazminatı tavanı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen kıdem tazminatı tavanına ilişkin genelgeni ne zaman yayınlanacağı konusunda araştırmalar sürüyor. 1 Temmuz - 31 Aralık 2022 döneminde geçerli olmak üzere kıdem tazminatı ücreti tavanının ne kadar olacağı konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, kıdem tazminatı genelgesi yayınlandı mı? Temmuz 2022 2. dönem kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanır, ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 13:17
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Kıdem tazminatı genelgesi yayınlandı mı? Temmuz 2022 2. dönem kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanır, ne kadar olacak?

Kıdem tazminatı genelgesi yayınlandı mı? Kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılanlar için verilen kıdem tazminatının 2022'nin ikinci altı aylık döneminde ne kadar olacağı merak ediliyor. Temmuz zammı ile emekli ve memur maaş zam oranlarının belli olmasının ardından gözler kıdem tazminatı tavanına çevrildi. Peki, kıdem tazminatı genelgesi yayınlandı mı? Temmuz 2022 2. dönem kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanır, ne kadar olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kıdem tazminatı genelgesi yayınlandı mı? Temmuz 2022 2. dönem kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanır, ne kadar olacak?

2022 2. DÖNEM KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak ve Temmuz aylarında genelge yayımlayarak yeni kıdem tazminatı tavanını açıklıyor. Maaş ne olursa olsun 1 yıl için bu rakamı geçmeyen bir maaş tazminat olarak ödeniyor. Kıdem tazminatı tavanını belirleyecek genelgenin bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

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Kıdem tazminatı genelgesi yayınlandı mı? Temmuz 2022 2. dönem kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanır, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı 6 bin 471 liraya yükseldi.

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Kıdem tazminatı genelgesi yayınlandı mı? Temmuz 2022 2. dönem kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanır, ne kadar olacak?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak'ta yayımladığı genelgede, 1 Ocak - 30 Haziran 2022 döneminde geçerli olmak üzere, işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 10.596,74 TL olarak belirlenmişti. İlave zammın yansıtılmasıyla da yeni tavan 10 bin 848 liraya ulaşmıştı. Temmuz'da tavan ücret artacak.

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Kıdem tazminatı genelgesi yayınlandı mı? Temmuz 2022 2. dönem kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanır, ne kadar olacak?

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NELER?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Ayrıca aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı da bulunuyor.