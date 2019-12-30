Milyonlarca emekliye zam müjdesi! Emekliler ne kadar zam alacak işte yanıtı |Video

Milyonlarca emekli yeni yılın gelmesiyle birlikte maaşlarını zamlı alacak. Asgari ücret zammının ardından sıra emekliler geldi. Peki emekliler ne kadar zam alacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplarda olacak? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı.