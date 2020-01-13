Başvurular 1 milyonu aştı! TOKİ 100 bin sosyal konut için son 2 gün! TOKİ kura çekimi ne zaman?
TOKİ 100 bin sosyal konut başvurularına ilgi artarak sürüyor. Başvuruların sona ermesine 2 gün kala 100 bin konut için 1 milyonu aşkın başvuru yapıldı. Başvuru aşamasının ardından kura aşamasına geçilecek. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi 81 ilde 1,5 yılda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Projenin tamamlanmasının ardından yeniden 100 bin konut için çalışma başlatılacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinden ev almak isteyenlerin kalan 2 gün içinde belirlenen başvuru ücretini ödeyerek işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Kura sonunda hak kazanamayanların ödedikleri başvuru ücreti geri ödenecek. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır? TOKİ evleri peşinat ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 13.01.2020 13:11Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 13:18