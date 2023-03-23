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İşsizlik maaşı ne kadar, en düşük kaç TL? 2023 ek zammı geldi mi, gelecek mi? İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA

İşsizlik maaşına ek zam gelecek mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Dün Başkan Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7.500 TL'ye çıkarılacağı müjdesini vermesinin ardından diğer kalemlerde de yeni zamların yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Asgari ücrette de bir artış yaşanması durumunda zamlanacak ödeneklerden biri de işsizlik maaşı olacaktır. Peki En düşük işsizlik maaşı ne kadar 2023? İşsizlik maaşına zam geldi mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 11:08
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İşsizlik maaşı ne kadar, en düşük kaç TL? 2023 ek zammı geldi mi, gelecek mi? İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA

İşsizlik maaşı artacak mı sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ek zam ve emekli maaş artışı gündemdeki yerini alırken gözlerin çevrildiği bir diğer konu da işsizlik ödenekleri oldu. İşten çıkartılan işçi gerekli şartları sağladığı takdirde İŞKUR üzerinden belirli bir süre maaşa bağlanıyor. Peki işsizlik maaşı artacak mı? Konuya ilişkin son gelişmeler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşsizlik maaşı ne kadar, en düşük kaç TL? 2023 ek zammı geldi mi, gelecek mi? İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA

İŞSİZLİK MAAŞI 2023 NE KADAR?

İşsizlik maaşı asgari ücretten etkilenen ödemeler arasında yer alıyor. 2023 yılında çalışanların en az alacağı asgari ücret tutarı 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti. Buna göre belirlenen işsizlik ödeneği asgari ücrete ara zam gelmesi durumunda o oranda artış görecek.

👉Öncelikle şunu belirtelim ki işsizlik maaşının artışına ilişkin resmi bir açıklama bulşunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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İşsizlik maaşı ne kadar, en düşük kaç TL? 2023 ek zammı geldi mi, gelecek mi? İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA

Buna göre 2023 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanacak.

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İşsizlik maaşı ne kadar, en düşük kaç TL? 2023 ek zammı geldi mi, gelecek mi? İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA

EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI

2023 yılında en yüksek işsizlik maaşı 8 bin 6 TL ödenecek.

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İşsizlik maaşı ne kadar, en düşük kaç TL? 2023 ek zammı geldi mi, gelecek mi? İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ÖDENEĞİ KAÇ TL?

2023 yılında en düşük işsizlik maaşı 4 bin 3 TL ödencek.