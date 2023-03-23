HaberlerGaleriİşsizlik maaşı ne kadar, en düşük kaç TL? 2023 ek zammı geldi mi, gelecek mi? İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA
İşsizlik maaşı ne kadar, en düşük kaç TL? 2023 ek zammı geldi mi, gelecek mi? İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA
İşsizlik maaşına ek zam gelecek mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Dün Başkan Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7.500 TL'ye çıkarılacağı müjdesini vermesinin ardından diğer kalemlerde de yeni zamların yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Asgari ücrette de bir artış yaşanması durumunda zamlanacak ödeneklerden biri de işsizlik maaşı olacaktır. Peki En düşük işsizlik maaşı ne kadar 2023? İşsizlik maaşına zam geldi mi?