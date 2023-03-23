İşsizlik maaşı ne kadar, en düşük kaç TL? 2023 ek zammı geldi mi, gelecek mi? İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA

İŞSİZLİK MAAŞI 2023 NE KADAR?

İşsizlik maaşı asgari ücretten etkilenen ödemeler arasında yer alıyor. 2023 yılında çalışanların en az alacağı asgari ücret tutarı 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti. Buna göre belirlenen işsizlik ödeneği asgari ücrete ara zam gelmesi durumunda o oranda artış görecek.

👉Öncelikle şunu belirtelim ki işsizlik maaşının artışına ilişkin resmi bir açıklama bulşunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.