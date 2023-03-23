İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı EKRANI 2023 | Tüm Türkiye'de 10 branşta 10.900 sürekli işçi başvuru şartlar neler? Klinik destek, Hasta karşılama...

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 42.500 personel alımı ile ilgili detaylar araştırılıyor. KPSS şartsız, şartlı alımlara ilişkin son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İŞKUR ve ÖSYM üzerinden gerçekleşecek olan alımlarda istihdam edilmek isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. 10 kadroda alım gerçekleştirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı son durum ne? 2023 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları başladı mı?