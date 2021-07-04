Sıfır araba fiyatlarında düşüş! Fiyatlar yerle yeksan oldu! 200 bin TL'nin altındaki Renault, Citroen, Fiat modelleri...

2021 yılının ortasına geldiğimiz dönemde sıfır araç fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Renault, Citroen, Fiat ve daha pek çok markada 200 bin TL'nin altında araçlar bulunuyor. Pek çok kişi araba sahibi olmak isterken, fiyatların düşüş ivmesine girmesi yüzleri güldürdü. 2022 model araçlar piyasaya sürülmeye hazırlanırken, Renault, Citroen, Fiat gibi pek çok marka, fiyatlarında indirime geçti. 200 bin TL altında sıfır araç arayışında olanlar için listeyi haberimizde derledik.