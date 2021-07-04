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Sıfır araba fiyatlarında düşüş! Fiyatlar yerle yeksan oldu! 200 bin TL'nin altındaki Renault, Citroen, Fiat modelleri...

2021 yılının ortasına geldiğimiz dönemde sıfır araç fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Renault, Citroen, Fiat ve daha pek çok markada 200 bin TL'nin altında araçlar bulunuyor. Pek çok kişi araba sahibi olmak isterken, fiyatların düşüş ivmesine girmesi yüzleri güldürdü. 2022 model araçlar piyasaya sürülmeye hazırlanırken, Renault, Citroen, Fiat gibi pek çok marka, fiyatlarında indirime geçti. 200 bin TL altında sıfır araç arayışında olanlar için listeyi haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 04.07.2021 17:55 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 17:55
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Sıfır araba fiyatlarında düşüş! Fiyatlar yerle yeksan oldu! 200 bin TL'nin altındaki Renault, Citroen, Fiat modelleri...

Sıfır araba fiyatlarında düşüş. Fiyatlar yerle yeksan oldu. 200 bin TL'nin altındaki Renault, Citroen, Fiat modelleri oldukça ilgi görüyor. 2021 yılında sıfır araç fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladı. Yaz ayları öncesinde araba sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek hamle geldi. Markaların fiyat güncellemeleri bu dönemde yakından takip edilen unsurlar arasında yer alıyor. Sıfır araç sahibi olmak isteyenler fiyatların aşağıya çekilmesinin ardından araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, 200 bin TL'nin altındaki Renault, Citroen, Fiat modelleri...

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Sıfır araba fiyatlarında düşüş! Fiyatlar yerle yeksan oldu! 200 bin TL'nin altındaki Renault, Citroen, Fiat modelleri...

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 169 bin 900 TL

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Sıfır araba fiyatlarında düşüş! Fiyatlar yerle yeksan oldu! 200 bin TL'nin altındaki Renault, Citroen, Fiat modelleri...

RENAULT

Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 185 bin 900 TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style

Liste fiyatı 177 bin TL

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Sıfır araba fiyatlarında düşüş! Fiyatlar yerle yeksan oldu! 200 bin TL'nin altındaki Renault, Citroen, Fiat modelleri...

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

Fiyatı: 166 bin 900 TL

Kampanyalı Fiyatı 157 bin 900 TL

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Sıfır araba fiyatlarında düşüş! Fiyatlar yerle yeksan oldu! 200 bin TL'nin altındaki Renault, Citroen, Fiat modelleri...

FIAT

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Fiyatı: 180 bin 900 TL

Kampanyalı Fiyatı 175 bin 900 TL