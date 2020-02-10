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Kadınlar için 6 yıl erken emeklilik fırsatı! Kimler doğum borçlanması yapabilir? Doğum borçlanması şartları nelerdir?

Doğum borçlanması ile kadınlar 6 yıl erken emeklilik fırsatı yakalayabiliyor. SGK üzerinden sigortalı olarak çalışan kadınlar, doğum yapmaları halinde erken emekli olabiliyor. Yapılan düzenleme çerçevesinde; kadınlar sigortadan sonra doğum yaptıkları üç çocuk için borçlanma yaparak 6 yıl yani 2760 gün prim kazanabiliyor. Kadınların bir aylık doğum borçlanması tutarı, 941.76 TL olarak belirlendi. Peki, doğum borçlanması şartları nelerdir? İşte, erken emekli olma şartları arasında yer alan doğum borçlanması hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 10.02.2020 23:51 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 23:52
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Kadınlar için 6 yıl erken emeklilik fırsatı! Kimler doğum borçlanması yapabilir? Doğum borçlanması şartları nelerdir?

Erken emekli olma şartlarını araştıranlara müjde. Doğum yapan kadınlar için 6 yıl erken emeklilik fırsatı bulunuyor. Doğum borçlanması adı verilen düzenlemeyle kadınlar erken emeklilik fırsatı yakalayabiliyor. Peki, doğum borçlanması şartları nelerdir? 4A, 4B, 4C kapsamında sigortalı olup doğum yapan tüm kadınlar, 2014 yılında yapılan değişiklik kapsamında yaş ve yıl sınırı olmadan erken emekli olabiliyor. Erken emeklilik süresi 6 yıla kadar çıkabiliyor. Peki, işte erken emekli olma yollarından birisi olan doğum borçlanması şartları ve başvurusu hakkında detaylı bilgiler!

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Kadınlar için 6 yıl erken emeklilik fırsatı! Kimler doğum borçlanması yapabilir? Doğum borçlanması şartları nelerdir?

DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI!

Sigortalı olarak çalışan kadının doğumdan önce sigorta başlangıcı olmalıdır. Hizmet akdine bağlı olarak, kamu görevlisi veya kendi iş yerinde çalışan kadınların doğumdan önce sigortalılık hallerinin tescil edilmesi gerekir.

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Kadınlar için 6 yıl erken emeklilik fırsatı! Kimler doğum borçlanması yapabilir? Doğum borçlanması şartları nelerdir?

Doğumdan sonra kadının adına prim ödenmemesi gerekir.

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Kadınlar için 6 yıl erken emeklilik fırsatı! Kimler doğum borçlanması yapabilir? Doğum borçlanması şartları nelerdir?

Borçlanılacak sürede çocuğun yaşaması şarttır.

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Kadınlar için 6 yıl erken emeklilik fırsatı! Kimler doğum borçlanması yapabilir? Doğum borçlanması şartları nelerdir?

İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.