Kadınlar için 6 yıl erken emeklilik fırsatı! Kimler doğum borçlanması yapabilir? Doğum borçlanması şartları nelerdir?

Doğum borçlanması ile kadınlar 6 yıl erken emeklilik fırsatı yakalayabiliyor. SGK üzerinden sigortalı olarak çalışan kadınlar, doğum yapmaları halinde erken emekli olabiliyor. Yapılan düzenleme çerçevesinde; kadınlar sigortadan sonra doğum yaptıkları üç çocuk için borçlanma yaparak 6 yıl yani 2760 gün prim kazanabiliyor. Kadınların bir aylık doğum borçlanması tutarı, 941.76 TL olarak belirlendi. Peki, doğum borçlanması şartları nelerdir? İşte, erken emekli olma şartları arasında yer alan doğum borçlanması hakkında merak edilenler…