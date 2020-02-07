SGK'dan 801 TL! Tüm SGK ödeneklerine zam geld! Emzirme ücreti, cenaze ödeneği, çeyiz parası ne kadar oldu? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yayımladığı genelge ile farklı sigortalıların 2020 yılında ödeyeceği prim tutarlarını ve ödenekleri açıkladı. Genelgede, geçici iş göremezlik gelirinden emzirme ve cenaze yardımlarına, yurt dışında çalışan işçilerden gündelikçilerin ödeyeceği prim tutarına kadar 2020 yılında geçerli olacak rakamlar belirlendi. Giriş Tarihi: 07.02.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 15:53
SGK, sigortalıların 2020 yılında ödeyeceği prim tutarlarını ve ödenekleri açıkladı. Buna göre, 4/a ve 4/b'li sigortalılar ve hak sahiplerine ödenecek emzirme ödeneği ile cenaze ödeneği artırıldı. Primini kendi ödeyenler geçen yıl bir ay için 26 günlük prim ödemesi yaparken, bu yıl 27 gün üzerinden prim ödeyecekler. İşte detaylar.
EMZİRME ÖDENEĞİ 202 TL 4/a ve 4/b sigortalısı kadınlar ile eşi çalışmayan erkeklere yeni doğan çocuk için yapılan bir defalık emzirme ödeneği, 2019 yılı için yüzde 11.84 olarak açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değişim oranında artırıldı. Emzirme ödeneği 180 TL'den 202 TL'ye yükseltildi.
Sigortalı çalışan kadına veya hiçbir işte çalışmayan eşi doğum yapan sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için 4/
a'lılar adına doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor. 4/b kapsamındakiler için ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim yatırılmış olması ve prim borcu bulunmaması şartı aranıyor.
Emzirme ödeneğine hak kazanan ancak iş akdi sona eren 4/a'lılar veya faaliyetine son veren 4/b'lilerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, doğum tarihinden önceki 15 ay (450 gün) içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilir.
CENAZE ÖDENEĞİ 801 TL Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2020 yılında ödenecek cenaze ödeneği ise 716 liradan 801 liraya çıkartıldı. Cenaze ödeneği, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya SGK'dan gelir ve aylık almakta iken ölenlerin yakınlarına veriliyor. Ayrıca, kendisi için en az 360 gün uzun vadeli sigorta primi bildirilmiş olup ölen sigortalıların hak sahipleri de cenaze ödeneği alma hakkına sahip. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.