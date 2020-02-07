SGK'dan 801 TL! Tüm SGK ödeneklerine zam geld! Emzirme ücreti, cenaze ödeneği, çeyiz parası ne kadar oldu?

CENAZE ÖDENEĞİ 801 TL

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2020 yılında ödenecek cenaze ödeneği ise 716 liradan 801 liraya çıkartıldı. Cenaze ödeneği, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya SGK'dan gelir ve aylık almakta iken ölenlerin yakınlarına veriliyor. Ayrıca, kendisi için en az 360 gün uzun vadeli sigorta primi bildirilmiş olup ölen sigortalıların hak sahipleri de cenaze ödeneği alma hakkına sahip. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.