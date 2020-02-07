Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? Aylık tam akbil kaç lira oldu? İETT, metro, metrobüs ücretleri ne kadar?

İstanbul'da akbil ücretlerine büyük zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zam kararını resmi açıklama ile duyurdu. Yapılan zammın oranı yüzde 35 olarak görülüyor. Zam vatandaşların tepkisini çekerken, İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı." denildi. Şimdi merakla yeni ücretler araştırılıyor. Peki, Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? Aylık tam akbil kaç lira oldu? İETT, metro, metrobüs ücretleri ne kadar? İşte İETT, metro, metrobüs, Marmaray ücretleri... SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA BÜYÜK ZAM! ÖĞRENCİ AKBİL AYLIK NE KADAR OLDU? MAVİ KART NE KADAR OLDU? İŞTE ZAMLI TARİFE |VİDEO

Giriş Tarihi: 07.02.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 17:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





