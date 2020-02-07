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Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? Aylık tam akbil kaç lira oldu? İETT, metro, metrobüs ücretleri ne kadar?

İstanbul'da akbil ücretlerine büyük zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zam kararını resmi açıklama ile duyurdu. Yapılan zammın oranı yüzde 35 olarak görülüyor. Zam vatandaşların tepkisini çekerken, İBB'den yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı." denildi. Şimdi merakla yeni ücretler araştırılıyor. Peki, Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? Aylık tam akbil kaç lira oldu? İETT, metro, metrobüs ücretleri ne kadar? İşte İETT, metro, metrobüs, Marmaray ücretleri...

Son dakika: İstanbulda toplu taşımaya büyük zam! Öğrenci akbil aylık ne kadar oldu? Mavi kart ne kadar oldu? İşte zamlı tarife |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA BÜYÜK ZAM! ÖĞRENCİ AKBİL AYLIK NE KADAR OLDU? MAVİ KART NE KADAR OLDU? İŞTE ZAMLI TARİFE |VİDEO

Giriş Tarihi: 07.02.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 17:54
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Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? Aylık tam akbil kaç lira oldu? İETT, metro, metrobüs ücretleri ne kadar?

İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray, Özel Halk Otobüsü, Şehir Hatları Vapurları, Tren ve Tramway ücretlerine büyük zam geldi. Zam kararı İBB'nin resmi açıklaması ile duyuruldu. Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı. " denildi Peki, Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? Aylık tam akbil kaç lira oldu? İETT, metro, metrobüs ücretleri ne kadar? İşte yeni ücretler...

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Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? Aylık tam akbil kaç lira oldu? İETT, metro, metrobüs ücretleri ne kadar?

AYLIK ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR?

İstanbul'da öğrencilere aylık abonmanlık hakkı veriliyordu. 200 basım karşılığında 40 TL ödenirken, şimdi 10 TL zam geldi. Öğrenciler 50 TL abonman ücreti ile toplu taşımadan yararlanacak.

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Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? Aylık tam akbil kaç lira oldu? İETT, metro, metrobüs ücretleri ne kadar?

AYLIK TAM AKBİL ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık tam akbil dolduran vatandaşların zararı da büyük olacak. İBB'nin büyük zam kararının ardından tam akbil abonmanlıkları 70 TL arttı. 205 TL olan aylık abonmanlık ücreti tam 275 TL oldu.

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Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? Aylık tam akbil kaç lira oldu? İETT, metro, metrobüs ücretleri ne kadar?

TAM AKBİL ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Öğrenciler dışında kalan kesimin kullandığı tam akbil ise 2,60 TL'den seyahat imkanı sunuyordu. Yüzde 35'lik zam sonrası 90 kuruşluk artış yaşandı. Zam sonrası tam akbil ücreti ilk basımda 3,50 TL oldu.

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Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? Aylık tam akbil kaç lira oldu? İETT, metro, metrobüs ücretleri ne kadar?

ZAMLI AKBİL VE İSTANBULKART ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbulkartlar öğrenci ve tam şeklinde ikiye ayrılıyor. Öğrenciler zamdan önce 1,25 TL ödeyerek metro, İETT, ÖHO, Marmaray gibi ulaşım araçlarına biniyorlardı. Zammın ardından Öğrenciler ilk basımlarında 1,75 TL ödeyecek. 50 kuruşluk bir artış sözkonusu.