Günlük 38 liraya emekli olabilirsiniz! SGK’dan 6 yıl erken emeklilik formülü! Milyonlarca kişi faydalanıyor…

Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında yer alan kişilerin hayallerini emeklilik süslemektedir. Emekli olarak rahat etmek isteyen vatandaşlar için erken emeklilik formülleri bulunuyor. Ülkemizde erken emekli olmak için vatandaşlara birçok kolaylık sağlanıyor. SGK'nın imkanları arasında öne çıkan konulardan birisi ise doğum borçlanması oluyor. Doğum borçlanması ile kadınlar 6 yıl erken emekli olabiliyor. Doğum borçlanmasında prim ödemeleri için her yıl günlük 38 lira borçlanma tutarı belirleniyor. İşte erken emeklilik hakkında merak edilenler1