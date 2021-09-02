02 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Günlük 38 liraya emekli olabilirsiniz! SGK’dan 6 yıl erken emeklilik formülü! Milyonlarca kişi faydalanıyor…

Günlük 38 liraya emekli olabilirsiniz! SGK’dan 6 yıl erken emeklilik formülü! Milyonlarca kişi faydalanıyor…

Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında yer alan kişilerin hayallerini emeklilik süslemektedir. Emekli olarak rahat etmek isteyen vatandaşlar için erken emeklilik formülleri bulunuyor. Ülkemizde erken emekli olmak için vatandaşlara birçok kolaylık sağlanıyor. SGK'nın imkanları arasında öne çıkan konulardan birisi ise doğum borçlanması oluyor. Doğum borçlanması ile kadınlar 6 yıl erken emekli olabiliyor. Doğum borçlanmasında prim ödemeleri için her yıl günlük 38 lira borçlanma tutarı belirleniyor. İşte erken emeklilik hakkında merak edilenler1

Giriş Tarihi: 02.09.2021 11:02 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 11:43
  • 1
  • 15
Günlük 38 liraya emekli olabilirsiniz! SGK’dan 6 yıl erken emeklilik formülü! Milyonlarca kişi faydalanıyor…

6 yıl erken emekli olarak rahat bir nefes alabilirsiniz. Günlük 38 liraya emekli olarak iş hayatını daha erken terk edebilirsiniz. Uzun yıllar boyunca çalışan vatandaşların hayalini kurduğu konu emeklilik oluyor. Emekli olarak hayatının tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar için birçok emeklilik formülü bulunuyor. SGK'da yer alan maddelere göre birçok kadın 6 yıl erken emeklilikten faydalanıyor. İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Günlük 38 liraya emekli olabilirsiniz! SGK’dan 6 yıl erken emeklilik formülü! Milyonlarca kişi faydalanıyor…

Sosyal güvenlik kanunu ile çalışma hayatı içerisindeki kadınlar, sigortalı olarak çalışmaya başladıkları andan itibaren maksimum 3 defa tekrar edilebilecek şekilde doğum borçlanmasından yararlanabilir ve bu sayede 6 yıla kadar erken emekli olabilirler.

  • 3
  • 15
Günlük 38 liraya emekli olabilirsiniz! SGK’dan 6 yıl erken emeklilik formülü! Milyonlarca kişi faydalanıyor…

Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesinde çalışma hayatını sürdüren kadınlar, Bağ-Kur vb. bireysel emeklilik çatısı altında kendi primlerini ödeyerek çalışan kadınlar ve memurlar doğum borçlanmasından yararlanabilir.

  • 4
  • 15
Günlük 38 liraya emekli olabilirsiniz! SGK’dan 6 yıl erken emeklilik formülü! Milyonlarca kişi faydalanıyor…

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Doğum borçlanmasının en net ve olmazsa olmaz şartı, doğum nedeniyle işten ayrılan kişi adına prim ödenmemiş olması ve çocuğunun hayatta olmasıdır.

  • 5
  • 15
Günlük 38 liraya emekli olabilirsiniz! SGK’dan 6 yıl erken emeklilik formülü! Milyonlarca kişi faydalanıyor…

Sigortalı oldukları tescil edilmiş tüm kadın çalışanlar bu durumdan faydalanabilir.