Bankalar tek tek duyurdu! 2.554 TL taksitle 10 yılda ev sahibi olun! 5-10 yıllık konut kredisi faiz oranları!

Ev alma hayali kuran ancak bunun için konut kredisine girmek isteyen vatandaşlar hesap kitap yapmaya devam ediyor. 2.554 TL taksitle 10 yılda ev sahibi olmak mümkün! Konut kredisi faiz oranlarında bankaya ve ödenecek taksit miktarına göre değişiklik yaşanıyor. 5-10 yıllık konut kredileriyle ev alabilir ve kira ödemeden kendi evinizde rahat bir yaşam sürebilirsiniz. İşte 2.554 TL'den başlayan taksitlerle 10 yılda ev sahibi olmak için bankaların sunduğu kredi faiz oranları!