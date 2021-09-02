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Haberler Galeri Bankalar tek tek duyurdu! 2.554 TL taksitle 10 yılda ev sahibi olun! 5-10 yıllık konut kredisi faiz oranları!

Bankalar tek tek duyurdu! 2.554 TL taksitle 10 yılda ev sahibi olun! 5-10 yıllık konut kredisi faiz oranları!

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların açıkladığı krediler üzerinden hesaplama yapıyor. 5 ve 10 yıllık konut kredilerinde faiz oranları ve ödenen taksit miktarı değişiklik gösteriyor. 10 yıllık konut kredilerinde taksitler 2.554 TL'den başlarken, 5 yıllık kredilerde ise 3.683 TL'ye kadar taksitli kredi bulunabiliyor. İşte; 5 ve 10 yılda ev sahibi olmak isteyenler için geri ödeme tablosu!

Giriş Tarihi: 02.09.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 11:58
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Bankalar tek tek duyurdu! 2.554 TL taksitle 10 yılda ev sahibi olun! 5-10 yıllık konut kredisi faiz oranları!

Ev alma hayali kuran ancak bunun için konut kredisine girmek isteyen vatandaşlar hesap kitap yapmaya devam ediyor. 2.554 TL taksitle 10 yılda ev sahibi olmak mümkün! Konut kredisi faiz oranlarında bankaya ve ödenecek taksit miktarına göre değişiklik yaşanıyor. 5-10 yıllık konut kredileriyle ev alabilir ve kira ödemeden kendi evinizde rahat bir yaşam sürebilirsiniz. İşte 2.554 TL'den başlayan taksitlerle 10 yılda ev sahibi olmak için bankaların sunduğu kredi faiz oranları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar tek tek duyurdu! 2.554 TL taksitle 10 yılda ev sahibi olun! 5-10 yıllık konut kredisi faiz oranları!

5 YILLIK KREDİ FAİZ ORANLARI!

İŞ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 1.40 Aylık taksit 3721 TL Toplam ödeme: 224 bin 334 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 1.37 Aylık Taksit: 3683 TL Toplam Maliyet 222 bin 829 TL

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Bankalar tek tek duyurdu! 2.554 TL taksitle 10 yılda ev sahibi olun! 5-10 yıllık konut kredisi faiz oranları!

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 1.37 Aylık Taksit 3683 TL Toplam Maliyet 222 bin 658 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 1.68 Aylık Taksit 3987 TL Toplam Maliyet: 241 bin 815 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 1.72 Aylık Taksit: 4028 TL Toplam maliyet: 243 bin 483 TL

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Bankalar tek tek duyurdu! 2.554 TL taksitle 10 yılda ev sahibi olun! 5-10 yıllık konut kredisi faiz oranları!

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 1.80 Aylık Taksit 4109 TL Toplam Maliyet 248 bin 696 TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 1.85 Aylık Taksit: 4160 TL Toplam Maliyet 251 bin 763 TL

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Bankalar tek tek duyurdu! 2.554 TL taksitle 10 yılda ev sahibi olun! 5-10 yıllık konut kredisi faiz oranları!

ODEABANK

Faiz Oranı: Yüzde 1.89 Aylık Taksit:4201 TL Toplam Maliyet 253 bin 747 TL

ŞEKERBANK

Faiz oranı: Yüzde 2.09 Aylık taksit: 4410 TL Toplam Maliyet 268 bin 542 TL