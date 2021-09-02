02 Eylül 2021, Perşembe
Bankalar tek tek duyurdu! 2.554 TL taksitle 10 yılda ev sahibi olun! 5-10 yıllık konut kredisi faiz oranları!
Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların açıkladığı krediler üzerinden hesaplama yapıyor. 5 ve 10 yıllık konut kredilerinde faiz oranları ve ödenen taksit miktarı değişiklik gösteriyor. 10 yıllık konut kredilerinde taksitler 2.554 TL'den başlarken, 5 yıllık kredilerde ise 3.683 TL'ye kadar taksitli kredi bulunabiliyor. İşte; 5 ve 10 yılda ev sahibi olmak isteyenler için geri ödeme tablosu!
Giriş Tarihi: 02.09.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 11:58
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