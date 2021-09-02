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Haberler Galeri 2 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı! Altın fiyatları son durum!

2 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı! Altın fiyatları son durum!

2 Eylül altın fiyatları arama motorlarında merak edilen konulardan birisi oldu. Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yatırım araçlarından birisi olan altın fiyatlarında değişiklik yaşanıyor. Yatırımcılar Cuma günü açıklanacak istihdam verilerine odaklanırken, gram altın Dolar/TL'deki düşüşü takip etti. Peki; 2 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 02.09.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 09:32
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2 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı! Altın fiyatları son durum!

Altın fiyatları 2 Eylül Perşembe! Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı arama motorlarında araştırılan konulardan birisi. Vatandaşların yatırım araçlarından birisi olan altındaki değişimler yakından takip ediliyor. Dakikalık, saatlik altın fiyatları tablosuna haberimizden ulaşabilir ve güncel altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta 1820 dolara kadar sert yükseliş kaydeden ons altının bu hafta daha sakin olduğu göze çarpıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı! Altın fiyatları son durum!

Saat 09:15 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

482,92

485,17

%-0,04

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

483,87

483,94

%0,08

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2 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı! Altın fiyatları son durum!

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.814,82

1.815,08

%0,01

ÇEYREK ALTIN FİYATI

774,19

791,25

%0,08

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2 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı! Altın fiyatları son durum!

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.096,75

3.155,31

%0,08

  • 5
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2 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı! Altın fiyatları son durum!

YARIM ALTIN FİYATI

1.543,54

1.582,50

%0,08