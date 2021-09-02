2 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı! Altın fiyatları son durum!

2 Eylül altın fiyatları arama motorlarında merak edilen konulardan birisi oldu. Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yatırım araçlarından birisi olan altın fiyatlarında değişiklik yaşanıyor. Yatırımcılar Cuma günü açıklanacak istihdam verilerine odaklanırken, gram altın Dolar/TL'deki düşüşü takip etti. Peki; 2 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? İşte detaylar!