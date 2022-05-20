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'Mavi Vatan'ın en donanımlısı! İşte 4. sondaj gemisinin muhteşem özellikleri

Son dakika haberine göre: Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak. Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Giriş Tarihi: 20.05.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 13:19
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’Mavi Vatan’ın en donanımlısı! İşte 4. sondaj gemisinin muhteşem özellikleri

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak.

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’Mavi Vatan’ın en donanımlısı! İşte 4. sondaj gemisinin muhteşem özellikleri

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan dördüncü sondaj gemisinde, çıkacağı seferler öncesi hazırlık işlemleri başladı.

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’Mavi Vatan’ın en donanımlısı! İşte 4. sondaj gemisinin muhteşem özellikleri

Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun dördüncü üyesi olacak gemi, ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler, sertifikalandırma ve boyama çalışmaları için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.

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’Mavi Vatan’ın en donanımlısı! İşte 4. sondaj gemisinin muhteşem özellikleri

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

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’Mavi Vatan’ın en donanımlısı! İşte 4. sondaj gemisinin muhteşem özellikleri

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.