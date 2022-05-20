'Mavi Vatan'ın en donanımlısı! İşte 4. sondaj gemisinin muhteşem özellikleri

Son dakika haberine göre: Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak. Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.