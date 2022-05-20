20 Mayıs altın yorumları: Gram, çeyrek altın, bilezik fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, haftanın son işlem gününe önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla başladı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik başladı. Düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte sıklıkla araştırılmaya başlayan altın fiyatları ile ilgili uzmanlar açıklamalarda bulundu. Peki, gram, çeyrek altın, bilezik fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte son gelişmeler...