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20 Mayıs altın yorumları: Gram, çeyrek altın, bilezik fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?

Canlı altın fiyatları... Hayatımızda birçok alanda önemi olan altın, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Güne yükselişle başlayan gram altın, 1.000 lira seviyesine yaklaştı. Uzmanların altın yorumları ve güncel fiyat bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, gram, çeyrek altın, bilezik fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte 20 Mayıs canlı altın yorumları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 11:21
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20 Mayıs altın yorumları: Gram, çeyrek altın, bilezik fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, haftanın son işlem gününe önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla başladı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik başladı. Düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte sıklıkla araştırılmaya başlayan altın fiyatları ile ilgili uzmanlar açıklamalarda bulundu. Peki, gram, çeyrek altın, bilezik fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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20 Mayıs altın yorumları: Gram, çeyrek altın, bilezik fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

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20 Mayıs altın yorumları: Gram, çeyrek altın, bilezik fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "ekonomide yumuşak iniş" için gereken her şeyi yapacakları sinyalini vermesinin ardından dün yüzde 1,36 yükselişle günü 1.841,6 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.844,9 dolardan işlem görüyor.

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20 Mayıs altın yorumları: Gram, çeyrek altın, bilezik fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmelerin, daha agresif merkez bankaları ve büyüme odaklı endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu ifade etti.

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20 Mayıs altın yorumları: Gram, çeyrek altın, bilezik fiyatı ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?

Yatırımcıların riskli varlıklardan güvenli limanlara yönelimi sürerken, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin de olduğuna işaret eden analistler, Çin Merkez Bankası'nın 5 yıllık referans kredi faizini yüzde 4,60'tan yüzde 4,45'e indirmesinin küresel ölçekte piyasaları desteklediğini kaydetti.