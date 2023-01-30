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GRAM ALTINDA yeni ZİRVE mi bekleniyor? İslam Memiş A Haber'de tarih ve rakam verdi: Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat

A Haber
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Giriş: 30.01.2023 14:19
Ons altının fiyatı 2 bin doların üzerine çıkar mı? FED'in kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altında beklenen yeni zirve öncesi alım fırsatı ne zaman? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında tarih vererek altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu.
Gram altında yeni zirve mi? Tarih verdi GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE Mİ? TARİH VERDİ

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Gram altında yeni zirve mi? Tarih verdi
Gram altında yeni zirve mi? Tarih verdi
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