HaberlerGaleriBaşvuru için PTT'ye gidenlere müjde ansızın geldi! Online da olacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: 65 yaş aylığı, evde bakım...
Başvuru için PTT'ye gidenlere müjde ansızın geldi! Online da olacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: 65 yaş aylığı, evde bakım...
Sosyal yardım ödemeleri alanlara müjdeli haber geldi. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zam ile birlikle birçok kalemde sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapılan düzenleme sonrasında sosyal yardım programı kapsamında yer alan ödemelerin zamlı şekilde hesaplara yatacağını duyurdu. Konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, sosyal yardım başvurular için aranan şartlar!