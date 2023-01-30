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Başvuru için PTT'ye gidenlere müjde ansızın geldi! Online da olacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: 65 yaş aylığı, evde bakım...

Sosyal yardım ödemeleri alanlara müjdeli haber geldi. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zam ile birlikle birçok kalemde sosyal yardım ödemelerinde de artış yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapılan düzenleme sonrasında sosyal yardım programı kapsamında yer alan ödemelerin zamlı şekilde hesaplara yatacağını duyurdu. Konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, sosyal yardım başvurular için aranan şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2023 12:49 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 12:49
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Başvuru için PTT’ye gidenlere müjde ansızın geldi! Online da olacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: 65 yaş aylığı, evde bakım...

Devlet tarafından ödenen sosyal yardım ödemeleri için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Diğer yandan doğal gaz ve elektrik tüketim desteği gibi kurum ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşebilecek. Diğer yandan aktarma ya dagelen yardımla fatura ödeme işlemleri de sistem üzerinden yapılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin zamlı şekilde hesaplara yatacağının müjdesini verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvuru için PTT’ye gidenlere müjde ansızın geldi! Online da olacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: 65 yaş aylığı, evde bakım...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Başvuru için PTT’ye gidenlere müjde ansızın geldi! Online da olacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: 65 yaş aylığı, evde bakım...
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Başvuru için PTT’ye gidenlere müjde ansızın geldi! Online da olacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: 65 yaş aylığı, evde bakım...

Yapılan yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını dile getiren Yanık, sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla yaşlı aylığının bin 536 liradan bin 997 liraya yükseldiğini bildirdi.

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Başvuru için PTT’ye gidenlere müjde ansızın geldi! Online da olacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: 65 yaş aylığı, evde bakım...

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanların aylığının bin 226 liradan bin 594 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığının bin 840 liradan 2 bin 392 liraya yükseldiğini ifade eden Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığının da bin 226 liradan bin 594 liraya çıkarıldığını aktardı.