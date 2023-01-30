Başvuru için PTT’ye gidenlere müjde ansızın geldi! Online da olacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: 65 yaş aylığı, evde bakım...

Devlet tarafından ödenen sosyal yardım ödemeleri için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Diğer yandan doğal gaz ve elektrik tüketim desteği gibi kurum ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşebilecek. Diğer yandan aktarma ya dagelen yardımla fatura ödeme işlemleri de sistem üzerinden yapılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin zamlı şekilde hesaplara yatacağının müjdesini verdi.