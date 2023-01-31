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Haberler Galeri FINDIK FİYATLARI SON DURUM: 31 Ocak 2023 il il fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Giresun, Trabzon, Düzce...

FINDIK FİYATLARI SON DURUM: 31 Ocak 2023 il il fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Giresun, Trabzon, Düzce...

Fındık fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Serbest piyasada aralık ayı itibarıyla yükseliş yaşayan fındık fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Fındıkta hasat sezonunun sona erse de fiyat konusunda araştırmalar devam ediyor. 2023 yılı il il güncel fındık fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ordu, Giresun, Trabzon, Düzce fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Ocak 2023 güncel fındık fiyatı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 08:34
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FINDIK FİYATLARI SON DURUM: 31 Ocak 2023 il il fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Giresun, Trabzon, Düzce...

Fındık fiyatları, son günlerde sık sık gündeme geliyor. Fındıkta hasat sezonu bitse bile üreticiler tarafından güncel fiyatlar araştırılıyor. Geçen hafta en yüksek 63 lira olan fındık fiyatının il bazında ne kadar olduğu merak ediliyor. Serbest piyasada fındık fiyatları aralık itibarıyla yükseliş yaşadı. Peki, Ordu, Giresun, Trabzon, Düzce fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 31 Ocak 2023 güncel fındık fiyatı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FINDIK FİYATLARI SON DURUM: 31 Ocak 2023 il il fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Giresun, Trabzon, Düzce...

FINDIK FİYATLARI SON DURUM

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı yeni haftaya 64 liradan başladı. Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, piyasaya ürün inişinin azalmasıyla iç ve dış pazarda oluşan talebe bağlı fındık fiyatının yükseldiğini söyledi.

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FINDIK FİYATLARI SON DURUM: 31 Ocak 2023 il il fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Giresun, Trabzon, Düzce...

Yeni haftada pazarda fındığın 64 liradan işlem gördüğünü belirten Şahin, süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Şahin, son günlerde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinin fındık bitkisinin erken uyanma sürecine girmesine neden olduğunu ifade ederek, başta zirai don olmak üzere yaşanabilecek doğal afetlere karşı çiftçilere tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.

İşte 31 Ocak 2023 il il fındık fiyatları:

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FINDIK FİYATLARI SON DURUM: 31 Ocak 2023 il il fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Giresun, Trabzon, Düzce...

TMO FİYATI
En Düşük: 51,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL

AKÇAKOCA
En Düşük: 42,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL

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FINDIK FİYATLARI SON DURUM: 31 Ocak 2023 il il fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Giresun, Trabzon, Düzce...

ÇARŞAMBA
En Düşük: 50,10 TL
En Yüksek: 60,00 TL

DÜZCE
En Düşük: 48,00 TL
En Yüksek: 58,97 TL