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Ev ve otomobil alacaklara yılbaşı uyarısı: İlanları kaldırıp fiyat şişiriyorlar

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Ev ve otomobil alacaklara yılbaşı uyarısı: İlanları kaldırıp fiyat şişiriyorlar

Yeni yıl öncesi ev ve otomobil alacaklara fiyat uyarısı geldi. Asgari ücret ve emekli aylıklarına yapılacak artışların bazı sektörlerde fırsatçılığa dönüştürüldüğünü belirten TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Dr. Mücahit Saraçlı, bazı satıcıların ilanları geri çekerek veya fiyatları şişirerek haksız kazanç elde etmeye çalıştığını vurguladı. Özellikle emlak ve otomotiv sektörlerine dikkat çeken Saraçlı, "Bazı ilanlar kaldırılıyor, bazı ürünlerin fiyatları gerçeği yansıtmayacak şekilde şişiriliyor veya satışlar beklemeye alınıyor" dedi.

2027 yılı yaklaşırken milyonlarca çalışan ve emekli, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışları bekliyor. Asgari ücret ve emekli aylıklarına yönelik düzenlemeler gündemdeki yerini korurken bazı sektörlerde yaşanabilecek fırsatçı fiyat artışları da tüketiciler açısından endişe oluşturuyor.

FIRSATÇILIĞA KARŞI AĞIR YAPTIRIMLAR DEVREDE! TİCARET BAKANLIĞI FIRSATÇILARI NASIL CEZALANDIRACAK?

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Dr. Mücahit Saraçlı, yılbaşı öncesinde yaşanan fiyat hareketlerini A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Saraçlı, özellikle emlak ve otomotiv sektörlerinde görülen fırsatçı uygulamalara dikkat çekerek tüketicilere uyarılarda bulundu.

"BU BİR ZAM DEĞİL, ENFLASYONA KARŞI YAPILAN BİR AYARLAMA"

Asgari ücret ve emekli aylıklarında yılbaşında yapılan artışların niteliğine değinen Saraçlı, "Her yıl olduğu gibi yılbaşı yaklaştığında asgari ücrete ve emekli aylıklarına artış yapılıyor. Aslında burada düzeltilmesi gereken bir kavram kargaşası var. Bu düzenlemeler bir zam değil, enflasyona karşı yapılan bir ayarlama ve artıştır" ifadelerini kullandı.

Yeni yıl öncesi emlak ve otomotiv sektöründeki fiyat hareketlerine dikkat çekildi. (Foto: ahaber.com.tr)Yeni yıl öncesi emlak ve otomotiv sektöründeki fiyat hareketlerine dikkat çekildi. (Foto: ahaber.com.tr)

"BİRÇOK SEKTÖR BU DURUMU FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİYOR"

Maaş artışlarının bazı sektörler tarafından fırsata dönüştürüldüğünü belirten Saraçlı, "Birçok sektör bu durumu fırsat olarak değerlendiriyor. TÜKONFED olarak yıllardır bu konuda elimizden geldiğince uyarılarda bulunuyoruz. Bazı ilanlar kaldırılıyor, bazı ürünlerin fiyatları gerçeği yansıtmayacak şekilde şişiriliyor veya satışlar beklemeye alınıyor. Bu ilanlar, 1 Ocak'tan itibaren artırılmış fiyatlarla yeniden yayımlanıyor" dedi.

FIRSATÇI FİYAT ARTIŞLARINA YÜKSEK PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığının fiyat hareketlerini elektronik denetim sistemleri üzerinden takip ettiğini hatırlatan Saraçlı, "Ticaret Bakanlığı bu uygulamaları elektronik denetim sistemleri üzerinden takip ediyor ve idari para cezaları uyguluyor. En az 180 bin 806 lira veya 1 milyon 806 bin lira gibi oldukça yüksek idari para cezaları söz konusu. Fiyatları şişirerek haksız kazanç elde etmeye çalışanlar denetim altında tutuluyor. Bu konuda özellikle dikkatli olunması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bazı satıcıların ilanları geri çekerek fiyatları artırdığı belirtildi. (Foto: ahaber.com.tr)Bazı satıcıların ilanları geri çekerek fiyatları artırdığı belirtildi. (Foto: ahaber.com.tr)

EMLAK VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FİYAT OYUNU

Özellikle yüksek tutarlı alışverişlerin yapıldığı sektörlere dikkat çeken Saraçlı, "Bu noktada bir uyarıda bulunmak istiyorum. İşlem tutarlarının yüksek olması nedeniyle özellikle iki sektör büyük önem taşıyor. Bunlardan biri emlak, diğeri ise otomotiv sektörüdür" ifadelerini kullandı.

SIFIR ARAÇ SATIŞLARINDA 1 OCAK 2027 DETAYI

Otomotiv sektörüne yönelik düzenlemeyi aktaran Saraçlı, "Ticaret Bakanlığının otomotiv sektörü için aldığı bir karar bulunuyor. Bu karara göre yılbaşına, yani 1 Ocak 2027'ye kadar sıfır araçların satış fiyatlarında değişiklik yapılmayacak. Fiyat değişikliği yapılması halinde ilgili işletmeler denetime tabi tutulacak" dedi.

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak artışlar öncesinde fırsatçılık uyarısı yapıldı. (Foto: ahaber.com.tr)Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak artışlar öncesinde fırsatçılık uyarısı yapıldı. (Foto: ahaber.com.tr)

"İLANLARI GERİ ÇEKİP FİYATLARI ŞİŞİRİYORLAR"

Emlak sektöründe yaşanan fiyat hareketlerine değinen Saraçlı, "Emlak sektöründe bazı satıcılar ilanlarını geri çekiyor veya birkaç günlüğüne kaldırıyor. Ardından fiyatları şişirerek ilanları yeniden yayımlıyorlar" şeklinde konuştu.

GIDA VE TEMEL TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE DE FIRSATÇILIK UYARISI

Fırsatçı fiyat artışlarının yalnızca emlak ve otomotiv sektörleriyle sınırlı olmadığını belirten Saraçlı, "Bu uygulamalar sadece iki sektörle sınırlı değil. Vatandaşları ve tüketicileri yakından ilgilendiren gıda ve temel tüketim maddelerinde de benzer işlemler her yıl olduğu gibi yapılabiliyor. Ticaret Bakanlığı bu alanlardaki fiyat hareketlerini de takip ediyor. Söz konusu uygulamalar, enflasyonu ciddi anlamda tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığının fırsatçı fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürdüğü belirtildi. (Foto: ahaber.com.tr)Ticaret Bakanlığının fırsatçı fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürdüğü belirtildi. (Foto: ahaber.com.tr)

"MAAŞ ARTIŞLARI TEK BAŞINA MALİYET GEREKÇESİ OLAMAZ"

Fiyat artışlarının ekonomik gerekçelere dayanması gerektiğini vurgulayan Saraçlı, "İşletmeler, fiyat artışlarını maliyetlerdeki yükselişle gerekçelendiriyor. Ancak maliyetler hesaplanırken yalnızca asgari ücrete yapılan artışlar veya emekli aylıklarına getirilen düzenlemeler esas alınamaz. Bu düzenlemelerin maliyet unsurları içerisindeki payı oldukça düşüktür. Maliyetler mutlaka ekonomik verilere dayanılarak hesaplanmalı ve fiyat artışları da bu doğrultuda yapılmalıdır" dedi.

"YILBAŞI DÜZENLEMELERİ HAKSIZ KAZANCA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR"

Maaş düzenlemelerinin fırsatçılık amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirten Saraçlı, "Maalesef her yılbaşında olduğu gibi bu yıl da asgari ücrete ve emekli aylıklarına yapılacak düzenlemeler fırsat olarak görülüyor. Bazı işletmeler, bu düzenlemeleri gerekçe göstererek fırsatçılık yapıyor ve haksız kazanç elde ediyor" şeklinde konuştu.

Tüketicilere şüpheli fiyat artışlarını Alo 175 üzerinden bildirmeleri çağrısında bulunuldu. (Foto: ahaber.com.tr)Tüketicilere şüpheli fiyat artışlarını Alo 175 üzerinden bildirmeleri çağrısında bulunuldu. (Foto: ahaber.com.tr)

TÜKETİCİLERE ALO 175 ÜZERİNDEN ŞİKAYET ÇAĞRISI

Şüpheli fiyat artışlarıyla karşılaşan vatandaşların ilgili kurumlara başvurması gerektiğini belirten Saraçlı, "Bütün vatandaşlarımızın ve tüketicilerimizin dikkatli olması gerekiyor. Şüpheli fiyat artışlarıyla karşılaştıklarında veya bu tür uygulamaları tespit ettiklerinde Alo 175 hattına başvurabilirler. Ayrıca Ticaret Bakanlığının e-Devlet üzerinden sunduğu şikayet kanallarını kullanarak ilgili kurullara başvuruda bulunabilirler. Bilinçli tüketiciler ve vatandaşlar olarak bu tür fırsatçılıkların önlenmesinde merkezi yönetime yardımcı olmamız gerekiyor" mesajını verdi.

Emekli ve asgari ücretliye zam hesabı!Emekli ve asgari ücretliye zam hesabı! EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİYE ZAM HESABI!

Cüneyt Akçatepe
Editör
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