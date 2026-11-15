Ev ve otomobil alacaklara yılbaşı uyarısı: İlanları kaldırıp fiyat şişiriyorlar
Yeni yıl öncesi ev ve otomobil alacaklara fiyat uyarısı geldi. Asgari ücret ve emekli aylıklarına yapılacak artışların bazı sektörlerde fırsatçılığa dönüştürüldüğünü belirten TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Dr. Mücahit Saraçlı, bazı satıcıların ilanları geri çekerek veya fiyatları şişirerek haksız kazanç elde etmeye çalıştığını vurguladı. Özellikle emlak ve otomotiv sektörlerine dikkat çeken Saraçlı, "Bazı ilanlar kaldırılıyor, bazı ürünlerin fiyatları gerçeği yansıtmayacak şekilde şişiriliyor veya satışlar beklemeye alınıyor" dedi.
2027 yılı yaklaşırken milyonlarca çalışan ve emekli, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışları bekliyor. Asgari ücret ve emekli aylıklarına yönelik düzenlemeler gündemdeki yerini korurken bazı sektörlerde yaşanabilecek fırsatçı fiyat artışları da tüketiciler açısından endişe oluşturuyor.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Dr. Mücahit Saraçlı, yılbaşı öncesinde yaşanan fiyat hareketlerini A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Saraçlı, özellikle emlak ve otomotiv sektörlerinde görülen fırsatçı uygulamalara dikkat çekerek tüketicilere uyarılarda bulundu.
"BU BİR ZAM DEĞİL, ENFLASYONA KARŞI YAPILAN BİR AYARLAMA"
Asgari ücret ve emekli aylıklarında yılbaşında yapılan artışların niteliğine değinen Saraçlı, "Her yıl olduğu gibi yılbaşı yaklaştığında asgari ücrete ve emekli aylıklarına artış yapılıyor. Aslında burada düzeltilmesi gereken bir kavram kargaşası var. Bu düzenlemeler bir zam değil, enflasyona karşı yapılan bir ayarlama ve artıştır" ifadelerini kullandı.
"BİRÇOK SEKTÖR BU DURUMU FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİYOR"
Maaş artışlarının bazı sektörler tarafından fırsata dönüştürüldüğünü belirten Saraçlı, "Birçok sektör bu durumu fırsat olarak değerlendiriyor. TÜKONFED olarak yıllardır bu konuda elimizden geldiğince uyarılarda bulunuyoruz. Bazı ilanlar kaldırılıyor, bazı ürünlerin fiyatları gerçeği yansıtmayacak şekilde şişiriliyor veya satışlar beklemeye alınıyor. Bu ilanlar, 1 Ocak'tan itibaren artırılmış fiyatlarla yeniden yayımlanıyor" dedi.
FIRSATÇI FİYAT ARTIŞLARINA YÜKSEK PARA CEZASI
Ticaret Bakanlığının fiyat hareketlerini elektronik denetim sistemleri üzerinden takip ettiğini hatırlatan Saraçlı, "Ticaret Bakanlığı bu uygulamaları elektronik denetim sistemleri üzerinden takip ediyor ve idari para cezaları uyguluyor. En az 180 bin 806 lira veya 1 milyon 806 bin lira gibi oldukça yüksek idari para cezaları söz konusu. Fiyatları şişirerek haksız kazanç elde etmeye çalışanlar denetim altında tutuluyor. Bu konuda özellikle dikkatli olunması gerekiyor" şeklinde konuştu.
EMLAK VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FİYAT OYUNU
Özellikle yüksek tutarlı alışverişlerin yapıldığı sektörlere dikkat çeken Saraçlı, "Bu noktada bir uyarıda bulunmak istiyorum. İşlem tutarlarının yüksek olması nedeniyle özellikle iki sektör büyük önem taşıyor. Bunlardan biri emlak, diğeri ise otomotiv sektörüdür" ifadelerini kullandı.
SIFIR ARAÇ SATIŞLARINDA 1 OCAK 2027 DETAYI
Otomotiv sektörüne yönelik düzenlemeyi aktaran Saraçlı, "Ticaret Bakanlığının otomotiv sektörü için aldığı bir karar bulunuyor. Bu karara göre yılbaşına, yani 1 Ocak 2027'ye kadar sıfır araçların satış fiyatlarında değişiklik yapılmayacak. Fiyat değişikliği yapılması halinde ilgili işletmeler denetime tabi tutulacak" dedi.