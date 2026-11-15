Asgari ücret ve emekli aylıklarında yılbaşında yapılan artışların niteliğine değinen Saraçlı, "Her yıl olduğu gibi yılbaşı yaklaştığında asgari ücrete ve emekli aylıklarına artış yapılıyor. Aslında burada düzeltilmesi gereken bir kavram kargaşası var. Bu düzenlemeler bir zam değil, enflasyona karşı yapılan bir ayarlama ve artıştır" ifadelerini kullandı.

2027 yılı yaklaşırken milyonlarca çalışan ve emekli, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışları bekliyor. Asgari ücret ve emekli aylıklarına yönelik düzenlemeler gündemdeki yerini korurken bazı sektörlerde yaşanabilecek fırsatçı fiyat artışları da tüketiciler açısından endişe oluşturuyor.

Yeni yıl öncesi emlak ve otomotiv sektöründeki fiyat hareketlerine dikkat çekildi. (Foto: ahaber.com.tr)

"BİRÇOK SEKTÖR BU DURUMU FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİYOR"

Maaş artışlarının bazı sektörler tarafından fırsata dönüştürüldüğünü belirten Saraçlı, "Birçok sektör bu durumu fırsat olarak değerlendiriyor. TÜKONFED olarak yıllardır bu konuda elimizden geldiğince uyarılarda bulunuyoruz. Bazı ilanlar kaldırılıyor, bazı ürünlerin fiyatları gerçeği yansıtmayacak şekilde şişiriliyor veya satışlar beklemeye alınıyor. Bu ilanlar, 1 Ocak'tan itibaren artırılmış fiyatlarla yeniden yayımlanıyor" dedi.

FIRSATÇI FİYAT ARTIŞLARINA YÜKSEK PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığının fiyat hareketlerini elektronik denetim sistemleri üzerinden takip ettiğini hatırlatan Saraçlı, "Ticaret Bakanlığı bu uygulamaları elektronik denetim sistemleri üzerinden takip ediyor ve idari para cezaları uyguluyor. En az 180 bin 806 lira veya 1 milyon 806 bin lira gibi oldukça yüksek idari para cezaları söz konusu. Fiyatları şişirerek haksız kazanç elde etmeye çalışanlar denetim altında tutuluyor. Bu konuda özellikle dikkatli olunması gerekiyor" şeklinde konuştu.