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GRAM ALTIN YILIN ZİRVESİNDE! Altında yükseliş trendi devam edecek mi? İslam Memiş tarih ve rakam verdi: Yeni rekorlar görebiliriz

Son dakika altın fiyatları... Gram altın 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Altında yükseliş trendinin sürüp sürmeyeceği merak edilip araştırılıyor. Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Altın neden yükseliyor? Yükseliş devam eder mi? A Para muhabiri Rıfat Fırat detayları aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 14.11.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 15:49
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GRAM ALTIN YILIN ZİRVESİNDE! Altında yükseliş trendi devam edecek mi? İslam Memiş tarih ve rakam verdi: Yeni rekorlar görebiliriz

Gram altın fiyatı haftaya 1.050 lira ile başladı. 2022'nin en yüksek seviyesi. Vatandaşlar altının nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GRAM ALTIN YILIN ZİRVESİNDE! Altında yükseliş trendi devam edecek mi? İslam Memiş tarih ve rakam verdi: Yeni rekorlar görebiliriz

Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Altın neden yükseliyor? Devam eder mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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GRAM ALTIN YILIN ZİRVESİNDE! Altında yükseliş trendi devam edecek mi? İslam Memiş tarih ve rakam verdi: Yeni rekorlar görebiliriz

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Sebebi FED'in faiz politikalarında biraz daha yumuşamaya gideceği beklentisi diğer önemli faktör de enflasyon verisinin beklenenden iyi gelmesi.

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GRAM ALTIN YILIN ZİRVESİNDE! Altında yükseliş trendi devam edecek mi? İslam Memiş tarih ve rakam verdi: Yeni rekorlar görebiliriz

Yüzde 7.7 civarında açıklanan bir enflasyon verisi. Küresel piyasalarda emtia fiyatlarını pozitif yönde etkiledi.

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GRAM ALTIN YILIN ZİRVESİNDE! Altında yükseliş trendi devam edecek mi? İslam Memiş tarih ve rakam verdi: Yeni rekorlar görebiliriz

"YÜKSELİŞLER DEVAM EDECEK"

Pozitif görünüm yine devam ediyor. Beklentimiz yine yükselişlerin devam edeceği yönünde.