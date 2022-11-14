15 Kasım 2022, Salı
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GRAM ALTIN YILIN ZİRVESİNDE! Altında yükseliş trendi devam edecek mi? İslam Memiş tarih ve rakam verdi: Yeni rekorlar görebiliriz
Son dakika altın fiyatları... Gram altın 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Altında yükseliş trendinin sürüp sürmeyeceği merak edilip araştırılıyor. Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar oldu? Altın neden yükseliyor? Devam eder mi? A Para muhabiri Rıfat Fırat detayları aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.