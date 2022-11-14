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Haberler Galeri %8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...

%8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...

Ocak ayına kısa süre kala emekli maaşlarını etkileyecek zam oranlarını da netleşmeye başladı. 6 aylık enflasyon rakamları ile belli olacak maaş zammı için 4 veri açıklığa kavuştu. Emekli ve memur maaşlarına Ocak'ta yüzde 8 zam+enflasyon farkı yansıtılırken, bir artış da ek göstergeyle gelecek. 3600 ek gösterge kısa süre önce meclisten geçmişti. Böylelikle 30 yıllık hizmeti olan emeklilerin maaşlarında 1,749 ile 1,971 TL arasında artış yaşanacak. Ocak ayında yeni katsayının açıklanması ile getiri daha da artabilecek. İşte, emekli ve memur maaş zammı için gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022 19:12 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 19:12
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%8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...

Son dakika emekli haberleri... %8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek. Milyonlarca emekli ve memur maaşları Ocak ayında yeniden şekillenecek. 3600 ek gösterge Ocak ayında yürürlüğe girecekken, maaş zammıda ortaya çıkmış olacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, ek gösterge ile bir artış daha yaşanacak. İşte, emekli ve memur maaş zammı için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...

Ocak'ta memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, bir artış da yeni ek göstergelerle gelecek.

Yeni ek göstergeler memurların maaşlarında artış getirse de en büyük etkiyi emekli aylıklarında gösterecek.

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%8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...

TEMMUZ'DA KAZANIM ARTTI

Düzenleme yasalaştığında, 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığında 3600 ek göstergeye çıkmasıyla bin 234 ile bin 391 lira arasında bir artış olacağı duyurulmuştu.

Ancak Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla kazanım büyüdü.

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%8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...

Temmuz'da yürürlüğe giren memur maaş katsayısına göre ek göstergenin 2200-3000'den 3600'e çıkması 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli aylığında bin 749 ile bin 971 lira arasında yükseliş getirecek.

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%8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...

KİME, NASIL YANSIYOR?

Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin emekli aylığı mevcut maaş katsayısıyla 7 bin 973 lirayken, 3600 ek gösterge ile 9 bin 722 liraya yükselecek.