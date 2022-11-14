%8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...

Ocak ayına kısa süre kala emekli maaşlarını etkileyecek zam oranlarını da netleşmeye başladı. 6 aylık enflasyon rakamları ile belli olacak maaş zammı için 4 veri açıklığa kavuştu. Emekli ve memur maaşlarına Ocak'ta yüzde 8 zam+enflasyon farkı yansıtılırken, bir artış da ek göstergeyle gelecek. 3600 ek gösterge kısa süre önce meclisten geçmişti. Böylelikle 30 yıllık hizmeti olan emeklilerin maaşlarında 1,749 ile 1,971 TL arasında artış yaşanacak. Ocak ayında yeni katsayının açıklanması ile getiri daha da artabilecek. İşte, emekli ve memur maaş zammı için gelişmeler...