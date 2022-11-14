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Haberler Galeri Emekli Promosyon 2022 kampanyaları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Emekli Promosyon 2022 kampanyaları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Milyonlarca emekli promosyon kampanyalarını ve güncellenen fiyatları araştırıyor. Kasım ayıyla birlikte yenilenen promosyon fiyatları en yüksek 5000 liradan başlarken taban fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonu taban fiyatları ne kadar? Ziraat emekli promosyon 2022 ne kadar? Vakıfbank promosyon ne kadar Veriyor 2022?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 14:18
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Emekli Promosyon 2022 kampanyaları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Kasım ayı emekli promosyon 2022 taban ve tavan fiyatları merak ediliyor. Belirli bir süre kalma şartıyla emekli maaşını ilgili bankaya taşıyan vatandaşlara promosyon veriliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor. En yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka emekli promosyon fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Promosyon 2022 kampanyaları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Bankaların emekli promosyonunda yeni dönem başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) maaşa göre taban promosyon tutarlarını 1 Kasım itibariyle güncellediğini duyurmasının ardından, bankalar da harekete geçti.

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Emekli Promosyon 2022 kampanyaları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Kimi bankalar SGK'nın belirlediği taban tutarlardan, kimileri de daha yüksek ödeme yapıyor. 1 Kasım'dan itibaren promosyon başvurusu yapanlardan maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 liradan az promosyon ödemesi yapamayacak. İsteyen bankalar da daha fazlasını verebilecek.

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Emekli Promosyon 2022 kampanyaları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte cevabı...

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Emekli Promosyon 2022 kampanyaları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

AKBANK

Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.