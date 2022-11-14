Emekli Promosyon 2022 kampanyaları güncellendi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Milyonlarca emekli promosyon kampanyalarını ve güncellenen fiyatları araştırıyor. Kasım ayıyla birlikte yenilenen promosyon fiyatları en yüksek 5000 liradan başlarken taban fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonu taban fiyatları ne kadar? Ziraat emekli promosyon 2022 ne kadar? Vakıfbank promosyon ne kadar Veriyor 2022?