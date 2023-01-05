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GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş'ten A Haber'de flaş tahmin... Geri çekilme için rakam verdi: Alım fırsatı...

Altın fiyatları her gün rekor tazeliyor. Peki altında yükseliş sürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Gram altının seyri ne olur? Kapalıçarşı piyasasında altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, Finans Analisti İslam Memiş'e sordu. Memiş, gram altın için tahminini açıkladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 05.01.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 12:02
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GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten A Haber’de flaş tahmin... Geri çekilme için rakam verdi: Alım fırsatı...

2023 yılının ilk günlerinde altın piyasasında dalgalanmalar devam ediyor. Altın fiyatları 2023 yılına hareketli başladı. Altın yatırımcıları ve düğünü olanların gözü altın fiyatlarında...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten A Haber’de flaş tahmin... Geri çekilme için rakam verdi: Alım fırsatı...

Son 1 haftadır artan altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Kapalıçarşı piyasasında altın fiyatları ne kadar? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten A Haber’de flaş tahmin... Geri çekilme için rakam verdi: Alım fırsatı...

Yükselişle başladı 2023 yılına. Ons altın tarafında 1.865 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Şu anda kar satışı yaşanıyor 1.850 dolar seviyesinde.

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GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten A Haber’de flaş tahmin... Geri çekilme için rakam verdi: Alım fırsatı...

"GERİ ÇEKİLEBİLİR AMA..."

Muhtemelen 1.815 dolar destek seviyesine kadar geri çekilebilir. Ancak orta ve uzun vadede yani yıllık bazda yine 1.960 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yıl içerisinde 2.000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar gerçekleştirebilir.

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GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş’ten A Haber’de flaş tahmin... Geri çekilme için rakam verdi: Alım fırsatı...

Gram altın / TL fiyatı yıla yükselişle başladı. Yılın daha 4. işlem günündeyiz. Dün 1.140 seviyesine kadar yükseldi 1.114 seviyesinden yıla başlamıştı. Gram altın / TL fiyatında 26 liralık bir değer artışı yaşandığını gözlemliyoruz.