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GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş'ten A Haber'de flaş tahmin... Geri çekilme için rakam verdi: Alım fırsatı...

A Haber
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Giriş: 05.01.2023 12:02
Altın fiyatları her gün rekor tazeliyor. Peki altında yükseliş sürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Gram altının seyri ne olur? Kapalıçarşı piyasasında altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira?  A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, Finans Analisti İslam Memiş'e sordu.
Gram altın tarihi zirvesinde GRAM ALTIN TARİHİ ZİRVESİNDE

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