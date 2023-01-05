05 Ocak 2023, Perşembe
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GRAM ALTIN tarihi zirvesinde! İslam Memiş'ten A Haber'de flaş tahmin... Geri çekilme için rakam verdi: Alım fırsatı...
Altın fiyatları her gün rekor tazeliyor. Peki altında yükseliş sürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Gram altının seyri ne olur? Kapalıçarşı piyasasında altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, Finans Analisti İslam Memiş'e sordu.