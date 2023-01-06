HaberlerGaleriYüzde 0,69 faiz oranı ile aylık 4.859 TL'ye ev sahibi olun! Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ HESAPLAMA | 15 yıl vade imkanı... İşte ÖDEME TABLOSU
Yüzde 0,69 faiz oranı ile aylık 4.859 TL'ye ev sahibi olun! Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ HESAPLAMA | 15 yıl vade imkanı... İşte ÖDEME TABLOSU
Orta gelirli vatandaşlar 15 yıllık vade imkanı ile düşük faizle ev sahibi olma imkanına kavuşuyorlar. TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyasına dair detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Konut kredileri sıfır daireler için geçerli olacak. 16 Ocak tarihinde kurulacak olan web site ile birlikte süreç kolaylıkla takip edilebilecek. Peki 0,69 faizle kredi veren bankalar hangileri? 1 milyon kredi çeken ne kadar geri öder? İşte detaylar...