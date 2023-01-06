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Haberler Galeri Yüzde 0,69 faiz oranı ile aylık 4.859 TL'ye ev sahibi olun! Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ HESAPLAMA | 15 yıl vade imkanı... İşte ÖDEME TABLOSU

Yüzde 0,69 faiz oranı ile aylık 4.859 TL'ye ev sahibi olun! Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ HESAPLAMA | 15 yıl vade imkanı... İşte ÖDEME TABLOSU

Orta gelirli vatandaşlar 15 yıllık vade imkanı ile düşük faizle ev sahibi olma imkanına kavuşuyorlar. TOKİ Orta Gelir Konut Kampanyasına dair detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Konut kredileri sıfır daireler için geçerli olacak. 16 Ocak tarihinde kurulacak olan web site ile birlikte süreç kolaylıkla takip edilebilecek. Peki 0,69 faizle kredi veren bankalar hangileri? 1 milyon kredi çeken ne kadar geri öder? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 09:16
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Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ HESAPLAMA | Yüzde 0,69 faiz oranı ile aylık 4.859 TL’ye ev sahibi olun! 15 yıl vade imkanı... İşte ÖDEME TABLOSU

Orta gelirli vatandaşlara yönelik düzenlenen konut kredisi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapacak olan proje ile ilgili en çok merak edilenlerden birisi çekilen kredilerin geri ödemesinin nasıl yapılacağı. Yüzde 0,69'luk faiz oranı ile vatandaşa sunulacak olan kredilerde 15 yıla kadar vade imkanı bulunuyor. Peki 0.69 konut kredisi ne zaman? Orta gelirli konut kredisi kimler başvurabilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ HESAPLAMA | Yüzde 0,69 faiz oranı ile aylık 4.859 TL’ye ev sahibi olun! 15 yıl vade imkanı... İşte ÖDEME TABLOSU

Orta gelirlilere yönelik Yeni Evim adlı kampanyanın ayrıntıları belli oldu. Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge; diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlendi. Bankalar tarafından sağlanacak finansman 1. bölge olan İstanbul'da en fazla 5 milyon TL olacak. 2. bölgedeki illerde banka finansmanı en fazla 3 milyon lira, 3. bölgedeki diğer illerde banka finansmanı en fazla 2 milyon lira olacak.

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Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ HESAPLAMA | Yüzde 0,69 faiz oranı ile aylık 4.859 TL’ye ev sahibi olun! 15 yıl vade imkanı... İşte ÖDEME TABLOSU

Asgari peşinat oranı tüm iller için yüzde 10 olarak belirlendi. Faiz oranı ise azami 15 yıl vade ve 0.69 olarak uygulanacak. Kampanya ile alınacak konutun aylık taksiti hane halkı gelirinin yüzde 40'ını geçemeyecek.

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Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ HESAPLAMA | Yüzde 0,69 faiz oranı ile aylık 4.859 TL’ye ev sahibi olun! 15 yıl vade imkanı... İşte ÖDEME TABLOSU

SADECE SIFIR DAİRELER İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Banka finansmanı sadece sıfır konutlara sağlanacak. Kampanyadan yararlanmak için halihazırda konutun olmaması ve konut alınacak illerde 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olma şartı bulunuyor.

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Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ HESAPLAMA | Yüzde 0,69 faiz oranı ile aylık 4.859 TL’ye ev sahibi olun! 15 yıl vade imkanı... İşte ÖDEME TABLOSU

İKAMET ŞARTI ARANIYOR

Ayrıca 1 ve 2. bölgedeki iller için son 1 yıldır bu illerde ikamet etmiş olmak gerekecek. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak. Vatandaşların ilk 3 yıldaki aylık taksitlerinin bir kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek.