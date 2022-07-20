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Haberler Galeri Gram altın ne kadar? Çeyrek fiyatı ne? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman ekonomist: Her geri çekilme...

Gram altın ne kadar? Çeyrek fiyatı ne? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman ekonomist: Her geri çekilme...

Son dakika ekonomi haberi... Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da beklentiler neler? Altının seyri ne olur? Alım için uygun zaman ne? Altın fiyatlarında son durum ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ve Ekonomist Belgin Maviş konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 20.07.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 09:41
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Gram altın ne kadar? Çeyrek fiyatı ne? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman ekonomist: Her geri çekilme...

Piyasalarda son durum ne? Güne nasıl başladı? Temmuz ayı ile birlikte altın fiyatları satış baskısına girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gram altın ne kadar? Çeyrek fiyatı ne? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman ekonomist: Her geri çekilme...

Tüm sıkı para politikalarına rağmen ABD enflasyon rakamlarının 41 yılın rekorunu tazelemesi sonrası ons altın öncülüğünde altın fiyatları tepetaklak oldu.

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Gram altın ne kadar? Çeyrek fiyatı ne? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman ekonomist: Her geri çekilme...

Peki seyir nasıl olur? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ve Ekonomist Belgin Maviş konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul 2.501 direncinden kapandı. 2.550'yi geçersek yeniden yükseliş trendine gireriz. Bilançolar başlayacak hisse bazlı hareketler devam edecek. Öne çıkan sektörlerde ilaç sektörünü görüyoruz. Kimya sektörü hareketli. En çok yükselen ise yüzde 8.31'le inşaat sektörü oldu.

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Gram altın ne kadar? Çeyrek fiyatı ne? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman ekonomist: Her geri çekilme...

Gram altındaki her geri çekilme yeni alım fırsatlarını beraberinde getiriyor

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Gram altın ne kadar? Çeyrek fiyatı ne? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman ekonomist: Her geri çekilme...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı: Ons altında 1.800 üzerinde güçlü bir duruş vardı ama FED'in faiz artırımı söylemleriyle beraber 1.800'ün altında fiyatlamalar gördük 1.700 seviyesinde hatta 1.698 seviyelerine kadar düşüşler oldu.