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SGK emekli maaş farkları ödeme takvimi: 2022 Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak?

Temmuz zammı maaş ödemeleri başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan %42,35 oranında enflasyon zammının ardından yeni maaşların hangi tarihte yatacağo merak ediliyordu. 17 Temmuz itibarıyla başlayan emekli maaşı ödemeleri, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte SGK emekli maaş farkları ödeme takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 09:20
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SGK emekli maaş farkları ödeme takvimi: 2022 Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak?

SGK emekli maaş farkları ödeme takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin %42,35 enflasyon zammı maaş farkı ödemeleri başladı. Zamlı maaşlarına kavuşan emekliler, enflasyon farkı ödeme takvimini araştırıyor. Peki, 2022 Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte SGK emekli maaş farkları ödeme takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK emekli maaş farkları ödeme takvimi: 2022 Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları 17 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılıyor. SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre yapılıyor.

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SGK emekli maaş farkları ödeme takvimi: 2022 Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak?

SSK'LI (4A)

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

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SGK emekli maaş farkları ödeme takvimi: 2022 Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak?

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir

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SGK emekli maaş farkları ödeme takvimi: 2022 Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak?

BAĞKUR'LU (4B)

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.