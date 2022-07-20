SGK emekli maaş farkları ödeme takvimi: 2022 Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak?

Temmuz zammı maaş ödemeleri başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan %42,35 oranında enflasyon zammının ardından yeni maaşların hangi tarihte yatacağo merak ediliyordu. 17 Temmuz itibarıyla başlayan emekli maaşı ödemeleri, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte SGK emekli maaş farkları ödeme takvimi...