Akaryakıt fiyatları güncel liste: 20 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ile birlikte akaryakıt fiyatlarında da dalgalanma yaşanıyor. Son günlerde akaryakıt fiyatlarında yaşanan indirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatların ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 20 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları güncel liste...