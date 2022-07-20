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Haberler Galeri Akaryakıt fiyatları güncel liste: 20 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatları güncel liste: 20 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ile birlikte akaryakıt fiyatlarında da dalgalanma yaşanıyor. Son günlerde akaryakıt fiyatlarında yaşanan indirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatların ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 20 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2022 09:49
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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 20 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatları ne kadar? 20 Temmuz tarihli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol varil fiyatında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarında da aşağı-yukarı yönlü hareketliliğe neden oluyor. Son günlerde yaşanan indirim sonrası akaryakıt fiyatları güncellendi. Peki, bugün benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İşte 20 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 20 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

20 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 22.72 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 25.43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.03 TL

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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 20 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

20 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 22.83 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.52 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.05 TL

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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 20 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

20 Temmuz İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 22.83 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.54 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.73 TL

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Akaryakıt fiyatları güncel liste: 20 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.