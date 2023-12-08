09 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gram altın için İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin! "Altın altın çağını yaşayacak" deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin! "Altın altın çağını yaşayacak" deyip rakam verdi

Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın için kritik tarih ne? Altın piyasasında gidişat ne yönde olacak? Almalı mı satmalı mı? 2022'de en çok altın alan ülkeler hangileri? Altın, borsa, konut, toprak... En uygun yatırım aracı ne? Uzmanlar ne öneriyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 08.12.2023 23:13 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 23:16
  • 1
  • 21
Gram altın için İslam Memiş’ten çarpıcı tahmin! Altın altın çağını yaşayacak deyip rakam verdi

2024'te ekonomide neler olacak? Gram altında şu an alış dönemi mi, satış dönemi mi? Altın yükselecek mi, düşecek mi? En uygun yatırım aracı ne? Uzmanlar ne öneriyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Gram altın için İslam Memiş’ten çarpıcı tahmin! Altın altın çağını yaşayacak deyip rakam verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında "Aklın Yolu" programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 3
  • 21
Gram altın için İslam Memiş’ten çarpıcı tahmin! Altın altın çağını yaşayacak deyip rakam verdi

Ons bazında baskılanma vardı 2022 yılında çok değerinden fazla düşüktü altın fiyatları.


Merkez bankaları bunu fırsata çevirdi ve bölgenin en fazla altın alan birinci ülkesi TCMB oldu 148 ton. Hatta 2023 yılında 50 tonluk bir ilave yaptı.

  • 4
  • 21
Gram altın için İslam Memiş’ten çarpıcı tahmin! Altın altın çağını yaşayacak deyip rakam verdi

2023 yılının ilk iki çeyreğinde sattı ama tekrar toparladı 148 tonluk altın alımı rezervlerinin artırılmasını da çeşitli sebeplere bağlayabilirsiniz.

  • 5
  • 21
Gram altın için İslam Memiş’ten çarpıcı tahmin! Altın altın çağını yaşayacak deyip rakam verdi

KÖTÜ GÜN DOSTU ALTIN

Ons tarafında yaşanan düşüşler burada önemli bir etken ama jeopolitik riskleri öngören dünyanın dijital paralara geçişleri de burada önemli bir etkiye neden oluyor. Ülkeler de aslında altını kötü gün dostu olarak görüyor. Mesela döviz rezervine ihtiyacı olarak fiziki olarak takas olarak bunu değerlendirebiliyor.