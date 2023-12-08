Gram altın için İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin! "Altın altın çağını yaşayacak" deyip rakam verdi

KÖTÜ GÜN DOSTU ALTIN

Ons tarafında yaşanan düşüşler burada önemli bir etken ama jeopolitik riskleri öngören dünyanın dijital paralara geçişleri de burada önemli bir etkiye neden oluyor. Ülkeler de aslında altını kötü gün dostu olarak görüyor. Mesela döviz rezervine ihtiyacı olarak fiziki olarak takas olarak bunu değerlendirebiliyor.