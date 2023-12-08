09 Aralık 2023, Cumartesi
Gram altın için İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin! "Altın altın çağını yaşayacak" deyip rakam verdi
Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın için kritik tarih ne? Altın piyasasında gidişat ne yönde olacak? Almalı mı satmalı mı? 2022'de en çok altın alan ülkeler hangileri? Altın, borsa, konut, toprak... En uygun yatırım aracı ne? Uzmanlar ne öneriyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 08.12.2023 23:13 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 23:16
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