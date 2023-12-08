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GÜNCEL ALTIN FİYALARI | Gram altın için İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin! "Altın altın çağını yaşayacak" deyip rakam verdi

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 23:15
Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın için kritik tarih ne? Altın piyasasında gidişat ne yönde olacak? Almalı mı satmalı mı? 2022’de en çok altın alan ülkeler hangileri? Altın, borsa, konut, toprak... En uygun yatırım aracı ne? Uzmanlar ne öneriyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Gram altın için İslam Memişten çarpıcı tahmin GRAM ALTIN İÇİN İSLAM MEMİŞ'TEN ÇARPICI TAHMİN

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