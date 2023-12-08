1.20 faizli düşük konut kredisi geri ödemeler hesaplandı! İlk evini alacaklara aylık taksitli kredi tablosu çıktı! 1-1,5-2-2.5-3 milyon TL...

Türkiye'de konut sahibi olma hedefi kuran vatandaşlar için önemli bir fırsat kapısı aralanıyor. "İlk Evim" konut kredisi kampanyası, 15 yıl vade ve %1.20 gibi düşük faiz oranıyla dikkat çekiyor. Bu kampanya, konut piyasasındaki dinamikleri etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Özellikle ilk defa ev sahibi olacak vatandaşların başvurabileceği bu kredi, genç çiftler, yeni evlenenler ve orta gelir grubundaki aileler için bir destek sunuyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.12.2023 23:34 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 23:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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