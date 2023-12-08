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Haberler Galeri 1.20 faizli düşük konut kredisi geri ödemeler hesaplandı! İlk evini alacaklara aylık taksitli kredi tablosu çıktı! 1-1,5-2-2.5-3 milyon TL...

1.20 faizli düşük konut kredisi geri ödemeler hesaplandı! İlk evini alacaklara aylık taksitli kredi tablosu çıktı! 1-1,5-2-2.5-3 milyon TL...

Türkiye'de konut sahibi olma hedefi kuran vatandaşlar için önemli bir fırsat kapısı aralanıyor. "İlk Evim" konut kredisi kampanyası, 15 yıl vade ve %1.20 gibi düşük faiz oranıyla dikkat çekiyor. Bu kampanya, konut piyasasındaki dinamikleri etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Özellikle ilk defa ev sahibi olacak vatandaşların başvurabileceği bu kredi, genç çiftler, yeni evlenenler ve orta gelir grubundaki aileler için bir destek sunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2023 23:34 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 23:34
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1.20 faizli düşük konut kredisi geri ödemeler hesaplandı! İlk evini alacaklara aylık taksitli kredi tablosu çıktı! 1-1,5-2-2.5-3 milyon TL...

İlk Evim konut kredisi kampanyası, 15 yıl vadeli ve %1.20 gibi düşük faiz oranıyla konut sahibi olma hayali kuranları cezbetmeye devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyenler arasında heyecanla karşılanıyor ve birçok kişi başvuru yapmak için araştırmalara hız verdi. Uygun vade seçeneği ve cazip faiz oranıyla öne çıkan kampanya, özellikle ilk ev sahibi olma yolunda adım atmak isteyenleri destekleyici bir çözüm sunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1.20 faizli düşük konut kredisi geri ödemeler hesaplandı! İlk evini alacaklara aylık taksitli kredi tablosu çıktı! 1-1,5-2-2.5-3 milyon TL...

1.000.000 TL 180 Ay vadeli konut kredisini %1,20 faiz oranı ile alırsanız

Aylık Taksit: 13.587,23 TL

Faiz Oranı: %1,20

Toplam Tutar: 2.445.700,52 TL

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1.20 faizli düşük konut kredisi geri ödemeler hesaplandı! İlk evini alacaklara aylık taksitli kredi tablosu çıktı! 1-1,5-2-2.5-3 milyon TL...

1.500.000 TL 180 Ay vadeli konut kredisini %1,20 faiz oranı ile alırsanız

Aylık Taksit: 20.380,84 TL

Faiz Oranı: %1,20

Toplam Tutar: 3.668.550,77 TL

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1.20 faizli düşük konut kredisi geri ödemeler hesaplandı! İlk evini alacaklara aylık taksitli kredi tablosu çıktı! 1-1,5-2-2.5-3 milyon TL...

2.000.000 TL 180 Ay vadeli konut kredisini %1,20 faiz oranı ile alırsanız

Aylık Taksit: 27.174,45 TL

Faiz Oranı: %1,20

Toplam Tutar: 4.891.401,03 TL

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1.20 faizli düşük konut kredisi geri ödemeler hesaplandı! İlk evini alacaklara aylık taksitli kredi tablosu çıktı! 1-1,5-2-2.5-3 milyon TL...

2.500.000 TL 180 Ay vadeli konut kredisini %1,20 faiz oranı ile alırsanız

Aylık Taksit: 33.968,06 TL

Faiz Oranı: %1,20

Toplam Tutar: 6.114.251,29 TL