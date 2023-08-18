18 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri GRAM ALTIN için flaş tahmin: 50 TL ile 100 TL arasında...

GRAM ALTIN için flaş tahmin: 50 TL ile 100 TL arasında...

Son dakika ALTIN fiyatları... Haftanın son işlem gününde piyasalar ne durumda? Piyasalar haftayı nasıl kapatır? Borsada beklentiler neler? Altın ve dövizin seyri ne olur? Düşüşler sürer mi? Çeyrek ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, ekonomide yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Finans Analisti İslam Memiş ise düğünü ve altın borcu olanlara tavsiyelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 18.08.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 09:34
  • 1
  • 29
GRAM ALTIN için flaş tahmin: 50 TL ile 100 TL arasında... | GÜNCEL ALTIN FİYATLARI VE BORSADA SON DURUM

Bugün haftanın son iş günü. Piyasalar haftayı nasıl kapatır? Altın ve dövizde nasıl bir seyir bekleniyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 29
GRAM ALTIN için flaş tahmin: 50 TL ile 100 TL arasında... | GÜNCEL ALTIN FİYATLARI VE BORSADA SON DURUM

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, ekonomide yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 3
  • 29
GRAM ALTIN için flaş tahmin: 50 TL ile 100 TL arasında... | GÜNCEL ALTIN FİYATLARI VE BORSADA SON DURUM

BORSADA SON DURUM

Borsa İstanbul dün güne 102 puan yükselişle kapatmıştı. 1.33'lük bir yükseliş söz konusuydu. Geçtiğimiz Salı ve Çarşamba günü aslında negatif kapanışlar bir miktar yurt dışı piyasalara uygunluğu gösteriyordu ama dün itibariyle yeniden yurt dışından pozitif ayrıştık diyebiliriz Borsa İstanbul tarafında. Bugüne de pozitif başlayıp pozitif kapatmasını bekleyebiliriz.

  • 4
  • 29
GRAM ALTIN için flaş tahmin: 50 TL ile 100 TL arasında... | GÜNCEL ALTIN FİYATLARI VE BORSADA SON DURUM

HIZLI DÜŞÜŞLER VE YÜKSELİŞLER OLABİLİR

Şöyle bir beklentimiz vardı 7.700'lerin üzerine yeniden artmasıyla beraber ve kapanışını burada gerçekleştirmiş olması yeniden zirveleri görmesini sağlayabilirdi.

Satışların ya da düzeltme hareketinin beklentisinin yükseldiği bir gün olabilir bugün itibariyle. Zaman zaman hızlı düşüşler ve yükselişler söz konusu olabilir.

  • 5
  • 29
GRAM ALTIN için flaş tahmin: 50 TL ile 100 TL arasında... | GÜNCEL ALTIN FİYATLARI VE BORSADA SON DURUM

HAREKETLİLİK ARTABİLİR

Ama 7.865 zirvesinin üzerinde 8 bine doğru yol açılır. Hareketlenme devam edebilir. Kısa vadede de 7.600 desteğinin altında da temkinli olmakta fayda var.

Önümüzdeki hafta Merkez Banka'mızın kararına yönelik Borsa'daki hareketlilikler artabilir.