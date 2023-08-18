GRAM ALTIN için flaş tahmin: 50 TL ile 100 TL arasında...

HIZLI DÜŞÜŞLER VE YÜKSELİŞLER OLABİLİR

Şöyle bir beklentimiz vardı 7.700'lerin üzerine yeniden artmasıyla beraber ve kapanışını burada gerçekleştirmiş olması yeniden zirveleri görmesini sağlayabilirdi.

Satışların ya da düzeltme hareketinin beklentisinin yükseldiği bir gün olabilir bugün itibariyle. Zaman zaman hızlı düşüşler ve yükselişler söz konusu olabilir.