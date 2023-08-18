Emekliye %33.13’lük kök zam tablosu şekil aldı! 4C, 4B, 4A SGK’lıya oranlar açığa çıktı! TÜİK enflasyon farkı, intibaksız, seyyanen ödeme...

MERKEZ NE AÇIKLAMIŞTI?

Emekliler enflasyon zammının oranını, son verinin açıklanacağı 3 Ocak tarihinde öğrenecek. Ancak ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olarak güncellenmişti. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek.