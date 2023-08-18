Emekliye %33.13'lük kök zam tablosu şekil aldı! 4C, 4B, 4A SGK'lıya oranlar açığa çıktı! TÜİK enflasyon farkı, intibaksız, seyyanen ödeme...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon artışına dair yeni bir ipucu ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan TÜFE tahmini, emeklilerin enflasyon artışıyla ilgili beklentilerine işaret ederken, aynı zamanda ek iyileştirme çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Ancak, emeklilerin 6 aylık enflasyon tahminine göre alacakları miktar, merak konusu olmaya devam ediyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 18.08.2023
13:41 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
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Emeklilerin maaşlarına dair ek iyileştirme çabaları devam ederken, aynı zamanda ocak ayında gerçekleşecek enflasyon artışına dair ipuçları da gün yüzüne çıkıyor. Peki kim ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem Ocak 2024 zamlı maaşları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim Gazetesi'nde Çığıl Ön Yener'in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı için 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisine bakılacak. İlk veri de geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9.49 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geriye 5 aylık enflasyon verisi kaldı.
MERKEZ NE AÇIKLAMIŞTI?
Emekliler enflasyon zammının oranını, son verinin açıklanacağı 3 Ocak tarihinde öğrenecek. Ancak ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olarak güncellenmişti. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek.
ANKETTEN NE ÇIKTI?
Bugün yeni bir tahmin daha geldi. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59.46 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 33.13 olarak gerçekleşecek. Emeklilerin zam oranı da bu durumda yüzde 33.13 olacak.