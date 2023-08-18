Milyonlara zamla birlikte 6 müjde daha! TOKİ’de ev fırsatından, ek göstergeye... Yeni sosyal haklar geliyor

2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Böylece pazartesi günü verilen teklif her iki 6 aylık dilimler için birer puan artırılmış oldu. Hükümetin 2025 yılı için ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 olan teklifi ise değişmedi.