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Milyonlara zamla birlikte 6 müjde daha! TOKİ'de ev fırsatından, ek göstergeye... Yeni sosyal haklar geliyor

Memur ve memur emeklisine 2 yıllık zam teklifini güncelleyen hükümet, 6 önemli müjdeyi de verdi. Buna göre 3600 ek gösterge gelecek, TOKİ konutlarında memurlara öncelik hakkı tanınacak, Mobbing İzleme Kurulu'nda memur temsilcisi de olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.08.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 09:34
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Milyonlara zamla birlikte 6 müjde daha! TOKİ’de ev fırsatından, ek göstergeye... Yeni sosyal haklar geliyor

Hükümet memur ve memur emeklisine zam teklifini 2024 yılı için yüzde 15+10 olarak güncellerken, 6 önemli müjde verdi.

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Milyonlara zamla birlikte 6 müjde daha! TOKİ’de ev fırsatından, ek göstergeye... Yeni sosyal haklar geliyor

Toplu Konut İdaresi konutlarında memurlara, lojmanlarda engelli kamu çalışanlarına öncelik verilecek, birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge gelecek, disiplin affı çalışması yapılacak, Mobbing İzleme Kurulu'nda memur temsilcisi yer alacak, görevde yükselme sınavları düzenli aralıkla yapılacak, yıllık izinler dışında hac izni verilecek.

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Milyonlara zamla birlikte 6 müjde daha! TOKİ’de ev fırsatından, ek göstergeye... Yeni sosyal haklar geliyor

TEKLİF 2 PUAN ARTTI
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 dönemi mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü toplantısı dün yapıldı.

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Milyonlara zamla birlikte 6 müjde daha! TOKİ’de ev fırsatından, ek göstergeye... Yeni sosyal haklar geliyor

Toplantıya, Kamu İşveren Heyeti, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen, KESK ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifini açıkladı.

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Milyonlara zamla birlikte 6 müjde daha! TOKİ’de ev fırsatından, ek göstergeye... Yeni sosyal haklar geliyor

2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Böylece pazartesi günü verilen teklif her iki 6 aylık dilimler için birer puan artırılmış oldu. Hükümetin 2025 yılı için ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 olan teklifi ise değişmedi.