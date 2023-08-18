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Milyonlara zamla birlikte 6 müjde daha! TOKİ'de ev fırsatından, ek göstergeye... Yeni sosyal haklar geliyor
Memur ve memur emeklisine 2 yıllık zam teklifini güncelleyen hükümet, 6 önemli müjdeyi de verdi. Buna göre 3600 ek gösterge gelecek, TOKİ konutlarında memurlara öncelik hakkı tanınacak, Mobbing İzleme Kurulu'nda memur temsilcisi de olacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.08.2023 08:05Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 09:34